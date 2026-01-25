Tử vi 4 ngày liên tiếp (27, 28, 29 và 30/1), 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tuổi Dậu

Ngày Tương Hại nhắc nhở tuổi Dậu cần đề phòng những mâu thuẫn, tổn hại từ các mối quan hệ xung quanh. Hãy làm việc một cách lặng lẽ và hiệu quả. Đừng phô trương thành tích hay khoe khoang kế hoạch của mình, điều đó dễ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác, dẫn đến sự đố kỵ hoặc phá hoại ngầm.

Vận khí suy giảm, bạn không nên có những giao dịch tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong hôm nay bởi dễ bị thiệt hại do bị lừa gạt hoặc thông tin sai lệch. Hãy giữ tiền trong túi, chỉ chi cho những nhu cầu thiết yếu và an toàn. Tránh xa các cuộc cá cược, cờ bạc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bước vào tuần mới với vận trình ổn định nhưng càng về cuối tuần càng tốt. Ưu điểm lớn nhất của con giáp này là sự kiên trì và chắc chắn, giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên cũng như đối tác. Những nỗ lực âm thầm trước đây bắt đầu được đền đáp bằng kết quả thực tế.

Tài vận của tuổi Sửu tuần này thiên về lộc tích lũy. Có thể là khoản tiền tiết kiệm tăng lên, một hợp đồng dài hạn được ký kết hoặc cơ hội đầu tư an toàn xuất hiện. Đây là thời điểm phù hợp để tính toán lâu dài thay vì mạo hiểm.

Gia đạo nhìn chung yên ổn. Sự quan tâm, chia sẻ đúng lúc giúp các mối quan hệ trở nên gắn bó hơn, tạo hậu phương vững chắc để bạn yên tâm phát triển sự nghiệp.

