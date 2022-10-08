Tử vi 4 ngày (9, 10, 11 và 12/10): Trời quang mây tạnh, 3 con giáp xóa sạch vận xui, Thần Tài vào nhà đem theo đại phúc đại quý

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 15:45

Tử vi 12 con giáp chia sẻ trong 4 ngày, 3 con giáp này rũ bỏ vận xui, ngày một thăng hoa trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm và ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ khá cứng rắn, kiên trì. Do quá thẳng thắn nên đôi khi người tuổi này làm mất lòng người khác. Trong thời điểm 4 ngày, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu hái bộn tiền, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Những công việc bị đình trệ trước đây sẽ được họ hoàn thiện.

Tử vi 4 ngày (9, 10, 11 và 12/10): Trời quang mây tạnh, 3 con giáp xóa sạch vận xui, Thần Tài vào nhà đem theo đại phúc đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, người tuổi Dậu gặp được quý nhân nên được hỗ trợ nguồn vốn và các mối quan hệ, được quý nhân chỉ bảo, làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Dậu không được tốt lắm. 

Tuổi Tý

Tuổi Tý sống giữ mình, kín kẽ, không đưa chuyện thị phi thì được bình an, thuận lợi. Bốn ngày này là thời gian chứa đựng nhiều may mắn và cơ hội thành công. Người tuổi Tý cẩn trọng trong hành sự, chuẩn bị chu đáo mọi việc cho nên về sau thành công viễn mãn.

Tử vi 4 ngày (9, 10, 11 và 12/10): Trời quang mây tạnh, 3 con giáp xóa sạch vận xui, Thần Tài vào nhà đem theo đại phúc đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 4 ngày này nếu biết tận dụng cơ hội thì có thể chuyển nguy thành an, thành công rực rỡ. Đồng thời đừng để những lo lắng và suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển. Giai đoạn này Tý sẽ gặp những người hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn dĩ là những người chăm chỉ, siêng năng. Dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, họ vẫn kiên định, một lòng hướng về phía trước để có thể tạo dựng giá trị cho bản thân mình, hơn hết là xây dựng một cuộc sống đủ đầy viên mãn. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt đến với bản thân, họ cũng tin rằng mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Bước vào giai đoạn này, cuộc sống của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển đổi vượt bậc, không những có sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào.

Tử vi 4 ngày (9, 10, 11 và 12/10): Trời quang mây tạnh, 3 con giáp xóa sạch vận xui, Thần Tài vào nhà đem theo đại phúc đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Họ vốn không phải là những người đặt nặng về vật chất, nhưng trong 4 ngày này tài vận sẽ bất ngờ thăng hoa. Bên cạnh đó, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng có nhiều biến động theo hướng tích cực. Bốn ngày này, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, vạn sự đang trong giai đoạn chuyển biến tích cực, trong công việc bạn sẽ được cấp trên giao một số nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên đừng sợ hãi vì đây là cơ hội tốt để thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi cuộc sống đang dần cải thiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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