Tử vi 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Trong số 12 con giáp, 3 con giáp trời sinh tốt số, làm gì cũng gặp thuận lợi, hút sạch may mắn tứ phương

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 15:45

Trong 12 con giáp, có người trải qua vất vả trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), song lại có 3 con giáp tốt số, được sống một cuộc sống giàu có, thoải mái, hầu như rất ít khi phải âu lo.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chăm chỉ, tích cực trong công việc. Họ được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách.

Tử vi 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Trong số 12 con giáp, 3 con giáp trời sinh tốt số, làm gì cũng gặp thuận lợi, hút sạch may mắn tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), người tuổi Hợi nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Họ nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi. Người làm công ăn lương cũng có thêm công việc để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó người làm kinh doanh thì nhận được nhiều lời mời hợp tác làm ăn, hứa hẹn sẽ sinh lời trong thời gian tới. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Hợi làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh lanh lợi thông minh, biết làm đẹp lòng người khác, cả đời được cát tinh soi chiếu, tiền tài rủng rỉnh, dư dả hơn người. Phần lớn những người cầm tinh con chuột đều là những người biết tự tạo ra cơ hội và nắm bắt cơ hội, biết tận dụng các mối quan hệ xã hội hơn người khác, nhờ đó mà có thể thiết lập nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình.

Tử vi 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Trong số 12 con giáp, 3 con giáp trời sinh tốt số, làm gì cũng gặp thuận lợi, hút sạch may mắn tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý sống và làm việc rất có trách nhiệm. Con giáp này có thể chăm sóc tử tế những người quanh mình, vì thế mà các bạn có nhiều bạn bè và quan trọng là khi gặp bất cứ chuyện gì, các bạn đều nhận được sự giúp đỡ đắc lực, vận quý nhân rất vượng. Người tuổi Tý trời sinh tốt số, từ nhỏ đã sống rất hiểu chuyện, có phúc khí có được từ cha mẹ rất nhiều, vì thế mà cuộc sống vô ưu vô lo, chẳng mấy phi phải muộn phiền.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đặc biệt, trong 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10), cuộc sống tuổi Sửu có thể sẽ lội ngược dòng bất ngờ.

Tử vi 4 ngày (7, 8, 9 và 10/10): Trong số 12 con giáp, 3 con giáp trời sinh tốt số, làm gì cũng gặp thuận lợi, hút sạch may mắn tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, họ sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc kéo theo tài vận dồi dào. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần của tuổi Sửu vào thời điểm này cũng êm ấm hạnh phúc, chỉ cần cố gắng vun đắp thì mọi thứ sẽ hoàn hảo như mong muốn. Đối với tài vận, tuổi Sửu cứ tiếp tục chăm chỉ thì sẽ có ăn, thậm chí còn cá kiếm được nhiều hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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