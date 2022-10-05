Tử vi 4 ngày (6, 7, 8 và 9/10): 3 con giáp hợp vía Thần Tài, trúng số giàu to, của cải vật chất để đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn bẩm sinh đã sở hữu những tài năng hơn người. Họ biết nhìn xa trông rộng lại hành động quyết đoán, dứt khoát. Con giáp tuổi này giỏi giao tiếp, biết cách đoàn kết mọi người trong hội nhóm. Họ có tư chất lãnh đạo bẩm sinh. Thời còn trẻ, họ hơi cao ngạo. Điều này khiến họ dễ mắc sai lầm và gặp thất bại. Đến trung tuổi, người tuổi này dần trở nên vững vàng trong sự nghiệp.

Người tuổi Dần trời sinh có nội tâm mạnh mẽ nhưng khoan dung nhân từ, vận may tương đối tốt, phần lớn những người cầm tinh con Hổ đều giành được thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh dồi dào sinh lực, làm việc nghiêm túc, có tài lãnh đạo, hiếu thắng, không an phận chấp nhận hiện trạng, có nghĩa khí. Bạn bè xung quanh các bạn tương đối nhiều, quý nhân cũng nằm trong số đó.

Trong 4 ngày (6, 7, 8 và 9/10), con giáp tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí ngày một tăng lên. Họ sẽ có những tiến bộ, đột phá trong công việc. Người tuổi này nếu làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu, sinh lời đó. Hàng hóa bán chay giúp con giáp này thu hái bộn tiền. Người đi làm ăn xa cuối cùng cũng tìm được công việc như ý thích.

Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong công việc hay cuộc sống, người tuổi Dần cũng đều nhận được sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân của đời mình, nhờ đó mà ít khi họ phải đi đường vòng, gặt hái thành công cũng dễ hơn người khác. Trong 4 ngày (6, 7, 8 và 9/10), con giáp này có nhiều phúc khí, cuộc sống vì thế mà rất thoải mái, hầu như không có nhiều chuyện phải lo lắng muộn phiền. Vì có tinh thần vươn lên rất lớn, quyết tâm theo đuổi lý tưởng, có thể dựa vào năng lực của bản thân để cải thiện cuộc sống, khiến cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn, giàu có hơn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn. Bước vào 4 ngày (6, 7, 8 và 9/10) những người tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, sẽ được tận hưởng cuộc sống ấm no sung túc, đủ đầy cả tình lẫn tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đây sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, không những mua được nhà lớn mà còn đổi được xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.