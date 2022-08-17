Tử vi 4 giờ chiều nay (17/8), 3 con giáp tài lộc đầy tay, bước sang trái có quý nhân theo gót, bước sang phải có thần tài kề bên, hảo duyên, hảo vận, hảo đào hoa!

Vào đúng 4 giờ chiều nay (17/8), may mắn kề bên, 3 con giáp không chỉ có tiền tài như trúng số mà còn có tình duyên như ý.

Tuổi Mão Những người thuộc con giáp Mão phạm phải sao Thái Tuế trước đó có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh. Những người này có cơ hội giải quyết mọi khó khăn êm đẹp trong nửa cuối năm. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể. Vào đúng 4 giờ chiều nay (17/8), vận quý nhân hưng phát, người tuổi Mão đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư, tiền lời “như thác lũ” rơi vào túi con giáp này. Đồng thời, chính nhờ cao nhân chỉ điểm mà còn có thể “một bước lên trời” được điều chuyển lên vị trí công việc với quyền lực và thu nhập khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong quan hệ tình cảm, mối quan hệ ngày càng gắn chặt. Những người đã kết hôn có thể tìm một nơi yên tĩnh và dùng bữa tối dưới ánh nến với người yêu, bạn thư thái cả về thể chất lẫn tinh thần, mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Vào đúng 4 giờ chiều nay (17/8), vận quý nhân hưng phát, người tuổi Mão đón nhận rất nhiều tin tức tốt về đầu tư. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tử vi 4 giờ chiều nay (17/8), tài vận tổng thể của người tuổi Sửu sẽ tăng cao. Những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Sửu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của họ cũng rất tốt, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn. Tình cảm còn được chỉ ra là đào hoa vượng, bạn bè xung quanh giới thiệu người khác phái rất xuất sắc, tìm được chủ đề chung với nhau, lâu dài sẽ có mối quan hệ bền chặt.

Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Sửu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Theo tử vi, những con giáp tuổi Thân thường có tài lãnh đạo, có lòng tự trọng cao cũng như thường đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân. Họ là người sẵn sàng đối mặt với thử thách, đương đầu với những điều người khác không làm được. Đó cũng chính là lý do thành công đến với con giáp này. Tử vi 4 giờ chiều nay (17/8), người tuổi Thân được các sao tốt chiếu mệnh, vận khí hanh thông, không chỉ đào hoa bùng nổ, tình duyên suôn sẻ mà tài lộc cũng như sự nghiệp đều vượng phát. Dù là người làm việc trong lĩnh vực nào, tuổi Thân cũng sẽ dễ đạt được thành công. Đặc biệt, người tuổi Thân sinh năm 1992 và 1968 sẽ có vận trình vượt trội nhất. Cũng theo tử vi, thời gian tới là lúc con giáp này có thể nhận được cơ hội tốt trong nghề nghiệp. Tất nhiên cơ hội này đến cùng thách thức song đó chính là cơ hội để bạn khẳng định chính mình. Lời khuyên dành cho tuổi Thân trong tháng 8 âm lịch là chú ý hơn đến sức khoẻ của mình. Tốt nhất nên xây dựng thói quen ngủ nghỉ đúng giờ, tránh lao lực vì làm việc. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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