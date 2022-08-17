Tử vi 22 giờ tới, Phật độ Trời thương: 3 con giáp may mắn phủ khắp người, của cải đuề huề, tiền vàng ngập lối, nửa đời sau chỉ toàn nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 11:12

Theo tử vi, 22 giờ tới là thời điểm 3 con giáp dễ dàng nảy lộc, may mắn bủa vây, tiền vàng kiếm về đầy ắp.

Tuổi Dần

Tử vi 22 giờ tới, những người tuổi Dần sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả sự nghiệp và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Dần sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mắn. Chờ mong dần đi nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của tuổi Dần nửa năm tới đấy.

Tử vi 22 giờ tới, Phật độ Trời thương: 3 con giáp may mắn phủ khắp người, của cải đuề huề, tiền vàng ngập lối, nửa đời sau chỉ toàn nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Con giáp Dần có tài, có lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường hiền lành, điềm tĩnh và rất có trách nhiệm trong công việc. Người cầm tinh con Rắn thường không có nhiều ham muốn, tham vọng lớn lao, họ chỉ mong ước một cuộc sống bình dị. Tuy nhiên, tuổi trẻ của tuổi Tỵ xây dựng sự nghiệp khá vất vả, đôi lúc họ bất mãn vì không được đền đáp xứng đáng.

Nhưng tử vi học cho hay, tử vi 22 giờ tới, người tuổi Tỵ được quý nhân, Thần Phật độ, tình trạng không như ý sẽ được giải quyết êm đẹp trong nửa cuối năm. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Tỵ lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

Con giáp này thêm may mắn, càng về sau họ sẽ nắm trong tay của cải đáng ngưỡng mộ, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Nói chung, phúc lộc đầy nhà, sống sung túc và trường thọ.

Tử vi 22 giờ tới, Phật độ Trời thương: 3 con giáp may mắn phủ khắp người, của cải đuề huề, tiền vàng ngập lối, nửa đời sau chỉ toàn nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Con giáp Tỵ có vận trình như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tử vi 22 giờ tới Tuất sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ công việc. Bản mệnh tốt bụng, rất hay giúp đỡ mọi người. Phúc đức mà bạn tích được sẽ chuyển thành may mắn khi một trong số “người chịu ơn” đó trở thành quý nhân giúp đỡ ngược lại bạn, vẽ ra con đường mới cho tương lai sắp tới. Khi cơ hội kiếm tiền đến, Tuất đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội nhé.

Tài lộc của mệnh nữ tuổi Tuất cũng thăng hạng không kém. Trong giai đoạn tới, khả năng cao là bạn sẽ nhận được một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay may mắn trúng được. Tuy nhiên, đây chỉ là nhất thời, Tuất cần chú ý không tiêu xài hoang phí kẻo tiền bay đi hết.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 2022 cho biết, 3 con giáp có số mệnh được phù trợ, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, liên tiếp đón nhận tin vui, may mắn vồ vập.

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