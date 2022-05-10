Tử vi 3 ngày tới, dự đoán 3 con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, phát tài chỉ trong một đêm, tiền về chật két, tiêu xài không hết, sung túc không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 17:25

Tử vi dự đoán trong 3 ngày tới, những con giáp này gặp thời đổi vận, một bước lên mây, tình -tiền viên mãn.

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay 3 ngày tới, khả năng lớn tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc. Bản mệnh đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì con giáp này cực kỳ trân trọng.

Dù việc liên quan tới giấy tờ hôm nay không nhiều nhưng tuổi Thân cũng không được chủ quan. Bản mệnh cần phải đọc kỹ mọi giấy tờ, văn bản trước khi ký kết, nếu không có thể rơi vào rắc rối vì mắc sai lầm. Cẩn thận hôm nay con giáp này sẽ không phải đau đầu vào ngày mai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy những điều mà tuổi Thân nói ra thật sự ngọt ngào, thu hút. Vậy thì con giáp này chính là tâm điểm của đám đông, thu hút mọi người và có được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh.

Cẩn trọng: Cần quan tâm tới các vấn đề về sức khỏe hơn là mải mê lo cho sự nghiệp.

+ Tuổi Canh Thân: Cần có kế hoạch phát huy thế mạnh của mình.

Màu sắc vượng vận: Tím

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 5, 10

Tử vi 3 ngày tới, dự đoán 3 con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, phát tài chỉ trong một đêm, tiền về chật két, tiêu xài không hết, sung túc không ai bằng - Ảnh 1
3 ngày tới, khả năng lớn tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay 3 ngày tới, khả năng lớn tuổi Thân được giúp đỡ về tiền bạc. Bản mệnh đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì con giáp này cực kỳ trân trọng.

Dù việc liên quan tới giấy tờ hôm nay không nhiều nhưng tuổi Thân cũng không được chủ quan. Bản mệnh cần phải đọc kỹ mọi giấy tờ, văn bản trước khi ký kết, nếu không có thể rơi vào rắc rối vì mắc sai lầm. Cẩn thận hôm nay con giáp này sẽ không phải đau đầu vào ngày mai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy những điều mà tuổi Thân nói ra thật sự ngọt ngào, thu hút. Vậy thì con giáp này chính là tâm điểm của đám đông, thu hút mọi người và có được nhiều thiện cảm từ những người xung quanh.

Cẩn trọng: Tránh đưa ra quyết định đầu tư trong thời gian này vì khả năng gặp rắc rối là khá cao.

+ Tuổi Bính Tuất: Khó thoát được tâm trạng bi quan, buồn chán.

+ Tuổi Mậu Tuất: Tình cảm vợ chồng trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

Màu sắc vượng vận: Nâu

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 4, 6

Tử vi 3 ngày tới, dự đoán 3 con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, phát tài chỉ trong một đêm, tiền về chật két, tiêu xài không hết, sung túc không ai bằng - Ảnh 2
Bản mệnh đủ biết rằng để kiếm tiền không phải là việc dễ dàng gì cả, nên nếu ai đó hỗ trợ thì con giáp này cực kỳ trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào 3 ngày sắp tới, tuổi Hợi có cơ hội phát huy được nội lực trong ngày cát tinh nâng đỡ. Con giáp này cảm thấy tự tin hơn. Có thể nói, đây là ngày để bản mệnh xác định những mục tiêu mới mẻ, rõ rệt hơn cho mình.

Tử vi ngày khuyên con giáp này và những người mình yêu quý nhân hãy trò chuyện, chia sẻ về điều mà mọi người cảm thấy quan trọng. Trong ngày có tam hội, bản mệnh và mọi người sẽ tìm ra được những cảm xúc chung, những ý tưởng thú vị cho đời sống của mình và cả những lời khuyên hay ho.

Về phương diện sức khỏe, Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của tuổi Hợi lúc này đang giảm sút. Hãy bỏ ngay thói quen đi ngủ muộn và ăn uống không đúng bữa đi vì đó là tác nhân khiến con giáp này không duy trì được thể trạng tốt.

Cẩn trọng: Tinh thần sa sút do không được nghỉ ngơi và thư giãn kịp lúc.

+ Tuổi Ất Hợi: Nên có sự bàn bạc, thống nhất trong quan điểm vợ chồng.

+ Tuổi Kỷ Hợi: Có nhiều rắc rối cần tỉnh táo, sáng suốt để xử lý.

Màu sắc vượng vận: Trắng

Quý nhân: Tuổi Mão

Con số may mắn: 1, 4

Tử vi 3 ngày tới, dự đoán 3 con giáp này gặp thời đổi vận, may mắn gõ cửa, phát tài chỉ trong một đêm, tiền về chật két, tiêu xài không hết, sung túc không ai bằng - Ảnh 3
3 ngày sắp tới, tuổi Hợi có cơ hội phát huy được nội lực trong ngày cát tinh nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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