Tử vi 3 ngày tới (4/9 - 6/9), 3 con giáp 'dang tay' chào đón Thần Tài, giàu sang đến tận cửa, tiền tự động vào đầy túi, làm gì cũng dễ phát tài, mua nhà tậu xe chỉ trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 05:56

3 con giáp tiền bạc xông xênh, vận may tự tìm đến cửa, tiền vô như nước thác đổ, công danh phát đạt.

Tuổi Tý

Vào 3 ngày sắp tới, người tuổi Tý sẽ mở ra “tài vận”, vận thế mọi mặt rất tốt, xung quanh sẽ có nhiều may mắn ùa về, rất đáng mong đợi. Về sự nghiệp, Tý đã có thể phô diễn tài năng, nỗ lực đạt được thành công, đạt được mong muốn của bản thân, ngày càng giàu có, dễ sống, hạnh phúc.

Vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Tý. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ trở nên phát tài. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của Tý có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.

Trong thời gian này, Tý sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tình tiền thăng hoa. Sự nghiệp sang trang, làm một hưởng mười, tình duyên ấm êm viên mãn, càng về cuối năm càng phú quý chính là phúc phần con giáp may mắn này xứng đáng có được.

Tử vi 3 ngày tới (4/9 - 6/9), 3 con giáp 'dang tay' chào đón Thần Tài, giàu sang đến tận cửa, tiền tự động vào đầy túi, làm gì cũng dễ phát tài, mua nhà tậu xe chỉ trong tầm tay - Ảnh 1
Vào 3 ngày sắp tới, người tuổi Tý sẽ mở ra “tài vận”, vận thế mọi mặt rất tốt, xung quanh sẽ có nhiều may mắn ùa về, rất đáng mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi học, trong 3 ngày sắp tới, người tuổi Sửu nhờ có sao tốt là "Long Đức" chiếu mệnh nên các bạn có cơ hội gặp nhiều may mắn, nhờ đó mà con giáp này vốn có vận thế tốt nay lại càng trở nên vượng phát hơn, nhất là về mặt cơ hội kiếm tiền.

Sửu đón vận quý nhân khá vượng vào thời gian này nên vận trình có nhiều khởi sắc. Thời điểm này công việc của Sửu không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó. Tranh thủ lợi thế đang có, Sửu hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để giành lợi thế cho mình.

Đây là thời điểm mọi sự cố gắng của Sửu sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Số tiền những người cầm tinh con khỉ kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai. Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để Thân dư dả trong thời gian tới.

Tử vi 3 ngày tới (4/9 - 6/9), 3 con giáp 'dang tay' chào đón Thần Tài, giàu sang đến tận cửa, tiền tự động vào đầy túi, làm gì cũng dễ phát tài, mua nhà tậu xe chỉ trong tầm tay - Ảnh 2
Sửu đón vận quý nhân khá vượng vào thời gian này nên vận trình có nhiều khởi sắc, công việc của Sửu không có gì phải lo lắng, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc trên phương diện tài lộc vào 3 ngày tới. Nhờ có tài tinh nâng đỡ nên các nguồn thu nhập của Hợi tăng tiến. Cả công việc chính và phụ đều mang đến nguồn thu đáng kể cho con giáp này.

Hợi sẽ lội ngược dòng trong thời điểm này, con giáp giàu sang này sẽ hân hoan phơi phới. Lương thưởng kếch xù, làm gì cũng may mắn hanh thông nên Hợi chỉ cần rung đùi hốt bạc, của nả cứ ập xuống đầu tới tấp. Đừng thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng bởi chỉ cần vượt qua nghịch cảnh Hợi ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Với những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được khách hàng và đối tác tin tưởng, tiền đổ về túi nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Tử vi 3 ngày tới (4/9 - 6/9), 3 con giáp 'dang tay' chào đón Thần Tài, giàu sang đến tận cửa, tiền tự động vào đầy túi, làm gì cũng dễ phát tài, mua nhà tậu xe chỉ trong tầm tay - Ảnh 3
Lương thưởng kếch xù, làm gì cũng may mắn hanh thông nên Hợi chỉ cần rung đùi hốt bạc, của nả cứ ập xuống đầu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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