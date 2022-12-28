Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/12), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền rủng rỉnh, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', hỷ sự trải ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 08:43

Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/12) vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. 3 ngày tới, con giáp này ít gặp rắc rối hơn thời gian trước, thậm chí càng về cuối năm càng làm ăn phát đạt.

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to. Đồng thời, bước sang năm mới người tuổi Dần sẽ thăng tiến như diều gặp gió.

Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/12), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền rủng rỉnh, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', hỷ sự trải ngập lối đi - Ảnh 1
3 ngày tới, hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tính cách những người tuổi Ngọ rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. 3 ngày tới đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Ngọ tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Tử vi trong 3 ngày tới trên con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, “thức tỉnh” óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. 

Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/12), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền rủng rỉnh, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', hỷ sự trải ngập lối đi - Ảnh 2
Tử vi trong 3 ngày tới trên con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

3 ngày tới, họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển. Con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Bước sang năm mới con đường tài lộc càng thêm thăng hoa phát tài.

Con giáp tuổi Tuất sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong năm 2023, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tử vi 3 ngày tới (29, 30, 31/12), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền rủng rỉnh, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', hỷ sự trải ngập lối đi - Ảnh 3
3 ngày tới, Tuất sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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