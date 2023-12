Tử vi 3 ngày tới (19/6 - 21/6), quý nhân đến cửa, thừa hưởng lộc trời, 3 con giáp đại công cáo thành, hanh thông tài lộc, cát khí đầy nhà, cầu được ước thấy

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới tài lộc lên hương, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày tới vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Con giáp may mắn này sẽ đón nhận được nguồn thu nhập lớn do nhiều nguồn lộc mang tới.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Hạnh phúc của cặp đôi được nhiều người chúc phúc, ngưỡng mộ.