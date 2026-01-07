Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, Tam Hợp mang tới cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào ở mãi trong tâm trí khiến con giáp tuổi Ngọ chỉ nghĩ đến hẹn hò, yêu đương. Đây cũng là tuần mà kết nối giữa bạn và người kia trở nên chặt chẽ hơn, khiến bạn luôn muốn gần gũi họ, không xa rời.

Ảnh minh họa: Internet

Chính tài cũng mang đến những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ, nhờ thế mà có thể cải thiện thu nhập của bản thân. Không những thế nhiều người biết cách đầu tư mang về lợi nhuận đáng kể trong thời gian này.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, nhờ có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi gặp nhiều tin vui về tài chính. Nhất là những người kinh doanh buôn bán gặp thời nên lợi nhuận đổ về tầm ầm, tiền của dồi dào. Với người làm công ăn lương, những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của những chú Dê cũng khá thuận lợi trong hôm nay. Khả năng sáng tạo trong công việc của bạn được phát huy mạnh mẽ, khi trao đổi với đồng nghiệp cũng dễ tìm được tiếng nói chung. Tuổi Mùi luôn có sự chủ động nên dù có phải đối phó với nhiệm vụ mới bạn cũng luôn nhanh chóng ứng biến tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!