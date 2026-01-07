Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 07/01/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp trong 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ hiếm có này để khẳng định giá trị bản thân, củng cố địa vị của mình trong tập thể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Không chỉ thế, con giáp này còn luôn thấu hiểu nhân viên của mình và có biện pháp phân công công việc hợp lý để mỗi người đều có thể phát huy điểm mạnh.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, Tam Hợp mang tới cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào ở mãi trong tâm trí khiến con giáp tuổi Ngọ chỉ nghĩ đến hẹn hò, yêu đương. Đây cũng là tuần mà kết nối giữa bạn và người kia trở nên chặt chẽ hơn, khiến bạn luôn muốn gần gũi họ, không xa rời.

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính tài cũng mang đến những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ, nhờ thế mà có thể cải thiện thu nhập của bản thân. Không những thế nhiều người biết cách đầu tư mang về lợi nhuận đáng kể trong thời gian này.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, nhờ có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Mùi gặp nhiều tin vui về tài chính. Nhất là những người kinh doanh buôn bán gặp thời nên lợi nhuận đổ về tầm ầm, tiền của dồi dào. Với người làm công ăn lương, những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. 

Tử vi 3 ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6, 3 con giáp sao Phúc Đức xóa tan vận xui, tiền tài 'tăng lên chóng mặt', an nhàn sung sướng không ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp của những chú Dê cũng khá thuận lợi trong hôm nay. Khả năng sáng tạo trong công việc của bạn được phát huy mạnh mẽ, khi trao đổi với đồng nghiệp cũng dễ tìm được tiếng nói chung. Tuổi Mùi luôn có sự chủ động nên dù có phải đối phó với nhiệm vụ mới bạn cũng luôn nhanh chóng ứng biến tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Thần Tài săn đón 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, hầu bao rủng rỉnh, Lộc rót đầy tay, tương lai huy hoàng trong 33 ngày tới này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

NÓNG: Cấp cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội

Đời sống 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Thông tin MỚI vụ người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Uống trà xanh mỗi ngày có thật sự tốt như lời đồn?

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Hậu trường 1 giờ 40 phút trước
Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Kịp thời ngăn chặn bé gái 13 tuổi có ý định nhảy cầu Xẻo Vông

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Không có phép màu xảy ra, 2 nạn nhân vụ phóng hỏa bằng xăng ở Tây Ninh đã tử vong

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ để cấp cứu hành khách

Đời sống 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Bàng hoàng chồng vào quán cắt tóc truy sát vợ và con gái ở Bắc Ninh

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Thương tâm: Nam thanh niên tử vong sau khi tông vào rạp cưới

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/1-9/1/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Đúng 8h ngày mai, 8/1/2026, 3 con giáp nằm không cũng hưởng trọn PHÚC LỘC, sống trong nhung lụa, hỷ sự lâm môn, tiền bạc cải thiện

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

Hóa hung thành cát trong 2 ngày tới (8 - 9/1/2026), 3 con giáp đổi mệnh thành đại gia, Phát Lộc Phát Tài, kinh doanh buôn bán phất lên như diều gặp gió

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/1/2025, túi tiền đầy lên trông thấy, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tình duyên viên mãn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/1/2025, túi tiền đầy lên trông thấy, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ, tình duyên viên mãn

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 6/1/2026

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 6/1/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/1/2026, 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, một bước giàu sang, tiền tài chất đống, lên đời cực thịnh, giàu có khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/1/2026, 3 con giáp Đại Phú Đại Quý, một bước giàu sang, tiền tài chất đống, lên đời cực thịnh, giàu có khó ai bằng