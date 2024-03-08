Tử vi 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/3), 3 con giáp có lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, làm một lãi mười, ngồi mát ăn bát vàng

Tình cảm: Tình cảm hài hòa trong giao tiếp và sự linh hoạt trong tư duy sẽ củng cố mối quan hệ của bạn

Công việc: Người tuổi Thìn thích làm việc để thể hiện sự sáng tạo và linh hoạt trong công việc. Hãy tận dụng những ý tưởng mới trong sự nghiệp.

Tài lộc: Tài lộc cần kiểm soát chi tiêu và đảm bảo rằng bạn đang quản lý tài chính một cách có trách nhiệm

Sức khoẻ: Bạn luôn tìm kiếm sự thư giãn và giải trí để giảm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sống lương thiện, thành tâm, cởi mở với những người xung quanh. Bản mệnh làm việc có trách nhiệm, tận tâm tận lực để mang về thành quả tốt nhất. Con giáp này có tính cách nhẹ nhàng, không thích nặng lời và to tiếng với người khác. Con giáp này dù gặp tình huống gì cũng sẽ cố gắng bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Trong chuyện tình cảm, con giáp này gặp may mắn, tìm được người yêu thương mình thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc bền chặt.

Tử vi dự báo rằng, con giáp này có thể đang gặp khó khăn thì sẽ được giải quyết sớm, có thu nhập ổn định hơn. Bản mệnh có tài lộc lớn, là gì cũng thuận lợi. Người làm ăn kinh doanh gặp thời đổi vận, công việc phát triển suôn sẻ, hàng đi liên tục, lãi suất tăng lên nhiều. Bước sang thời gian tới, vận trình của người tuổi Mùi tiếp tục thăng hoa, tiền của không ngừng đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thời gian tới, đường tài lộc của tuổi Tỵ không được khả quan. Túi tiền của bản mệnh càng ngày càng vơi đi một cách đáng báo động. Con giáp này cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu của mình cho hợp lý hơn nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi, nợ nần.

Không chỉ có tài lộc, tuổi Tỵ còn phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình trong ngày Hợi Tỵ tương xung. Con giáp này không nhận ra mình sai ở đâu mà đối phương cứ liên tục chỉ trích và khó chịu như vậy.

Đôi bên khó mà có một cuộc nói chuyện đàng hoàng cho dù bản mệnh đã cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu. Thái độ thiếu hợp tác của nửa kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy thất vọng rất nhiều, cứ ngỡ cả hai sẽ có một buổi hẹn ngọt ngào nhưng mọi chuyện đều lỡ dở hết cả.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.