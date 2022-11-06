Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), Thần Phật trải thảm dưới chân, 3 con giáp từng bước thành công, trở mình thành đại gia, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 22:58

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), 3 con giáp này được Thần Phật trợ mệnh nên thành công vang dội, tiền tài nảy nở, vận số lên hương.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tài năng, bản lĩnh và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Trong công việc, con giáp này thể hiện sự siêng năng, ham học hỏi nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Trong cuộc sống, đây là người coi trọng tình cảm gia đình và giá trị truyền thống.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11) cho hay, sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều bước tiến mới. Con giáp này có cơ hội tăng lương, thăng chức, tiền đồ ngày càng rộng mở. Công việc tốt, thu nhập được cải thiện mang đến một cuộc sống thoải mái, ấm no hơn cho con giáp may mắn này.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), Thần Phật trải thảm dưới chân, 3 con giáp từng bước thành công, trở mình thành đại gia, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11) cho hay, sự nghiệp của tuổi Thìn có nhiều bước tiến mới Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), tuổi Dậu là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài vận và cả chuyện tình cảm. Bản mệnh sẽ được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Kể từ ngày 9/6/2022, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), Thần Phật trải thảm dưới chân, 3 con giáp từng bước thành công, trở mình thành đại gia, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 2
Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), tuổi Dậu là một trong những con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài vận và cả chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11) là lúc thích hợp nhất để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11), Thần Phật trải thảm dưới chân, 3 con giáp từng bước thành công, trở mình thành đại gia, tiền của chất đầy nhà - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày đầu tuần (7/11 - 9/11) là lúc thích hợp nhất để bản mệnh ký kết hợp đồng với đối tác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 7/11/2022, THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố, tiền của lên hương

Đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 7/11/2022, THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, 3 con giáp được quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố, tiền của lên hương

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai, thứ Hai ngày 7/11/2022, 3 con giáp trên có thần tài trợ giúp, dưới có quý nhân ban lộc nên ngày càng ưu tú, ăn nên làm ra.

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