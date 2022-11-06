Dự đoán tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), vận mệnh 'nảy số', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, buôn may bán đắt, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần mới (7/11 - 13/11), 3 con giáp này sẽ thay mệnh đổi vận, công danh thành toại, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), đây là giai đoạn may mắn của người tuổi Thìn do có vận quý nhân hưng phát. Con giáp này làm bất cứ việc gì hay đi đến bất cứ đâu cũng có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên thành công nối tiếp thành công.

Đặc biệt là về mặt tài chính, những con giáp may mắn này sẽ có những bước chuyển biến tích cực, khiến cho ví tiền của bạn liên tục nảy số. Cuộc sống của những người tuổi Thìn sẽ vô cùng hanh thông và viên mãn.

Dự đoán tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), vận mệnh 'nảy số', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, buôn may bán đắt, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 1
Theo tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), đây là giai đoạn may mắn của người tuổi Thìn do có vận quý nhân hưng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) có nói, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Dự đoán tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), vận mệnh 'nảy số', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, buôn may bán đắt, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 2
Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) có nói, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian vừa qua có nhiều sóng gió với nhiều người, bản thân tuổi Ngọ cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tuổi Ngọ là người có chí tiến thủ, luôn biết lạc quan trong cuộc sống, nhờ vậy mà mọi thứ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Theo tuần mới (7/11 - 13/11), tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ vốn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy, vì vậy một khi nắm bắt được cơ hội, họ sẽ thăng hoa như diều gặp gió, từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần sẽ thập toàn thập mỹ.

Dự đoán tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), vận mệnh 'nảy số', 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, buôn may bán đắt, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 3
Theo tuần mới (7/11 - 13/11), tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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