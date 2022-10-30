Tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11): Thân - Tý - Thìn đại cát đại lợi, tấn tài tấn lộc, làm ăn dư dả, vận trình xán lạn, quan lộ rộng mở

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), 3 con giáp Thân - Tý - Thìn có vận mệnh tươi sáng hơn người, làm gì cũng đại thành công, tiền của dư dôi, tài lộc đề huề.

Tuổi Tý Tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11) cho hay, không mấy bất ngờ khi biết được tin tuổi Tý trở thành người chân chất thật thà, “ở hiền gặp lành” được trời ban phúc lộc, tiền bạc chật nhà. Họ thật sự xứng đáng vì vốn dù sinh ra trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng luôn có phúc tinh soi chiếu. Tăng lương, thăng chức, nắm giữ những vị trí quan trọng, dù là lộc nào đi chăng nữa, cũng đều gắn liền với mồ hôi, nước mắt và sự miệt mài bền bỉ của họ. Chính vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng, tuổi Tý ngồi mát ăn bát vàng. Lợi lộc con giáp này được hưởng là phúc phần họ xứng đáng được có.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11) cho hay, tuổi Tý được trời ban phúc lộc, tiền bạc chật nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo” cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn. Theo tử vi 12 con giáp, đây là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), người tuổi Thân nằm trong top con giáp may mắn nhất nhờ sự phù trợ của Tam hợp. Bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Bản tính người tuổi Thân rất tốt bụng, hiền lành nên được mọi người quý mến, quý nhân phù trợ. Sau hôm nay, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc dồi dào. Nếu biết nắm bắt, bạn sẽ có được thành công và tiền bạc. Tử vi 3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11), người tuổi Thân nằm trong top con giáp may mắn nhất nhờ sự phù trợ của Tam hợp - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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