Tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), Thần Phật niềm nở ban may mắn, 3 con giáp nhận lộc tràn đầy tay, sự nghiệp thăng tiến, tài chính lên hương

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 21:28

Theo dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), có Thần Phật kề bên trợ giúp, 3 con giáp may mắn hơn người, vận mệnh cát tường, tiền tài đầy túi.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp có nói, những ai cầm tinh tuổi Thìn đều là người thông minh nhanh, cơ trí và có tầm nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy, người tuổi Thìn dễ đạt được những vị trí cao trong công việc mà mình theo đuổi. Trong tính cách họ là người cởi mở dễ hòa đồng có khả năng giao tiếp nên dễ được cấp trên tin tưởng cất nhắc vào những vị trí quan trọng trong công ty.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), dưới sự hậu thuẫn của Cát Thần, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng ký kết được nhiều hợp đồng lớn mang lại nhiều bổng lộc cho bản thân của mình. Đặc biệt, người tuổi Thìn càng phát triển mạnh mẽ, lên như diều gặp gió, đây chính là giai đoạn hoàng kim của người tuổi Thìn hãy tận dụng thời cơ để tạo tiền đề cho tương lai của mình càng thêm tốt đẹp.

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), dưới sự hậu thuẫn của Cát Thần, người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), vận số người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Con giáp may mắn này có tiền bạc dư dả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Tử vi 12 con giáp cho hay, những cố gắng trong công việc của con giáp tuổi Sửu sẽ được đền đáp. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), vận số người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp có nói, những người tuổi Ngọ đã đối mặt với không ít khó khăn trong thời gian qua, có người còn không thể vượt qua được khủng hoảng về mặt tâm lý, nhưng với nội lực vốn có, họ đã tự tìm cách giải quyết, nhờ vậy mà mọi thứ đều hanh thông. Thời gian tới, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ ngày càng được cải thiện.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Ngọ tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Giai đoạn này, người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều hỷ sự giúp họ có nhiều cơ hội để đổi đời hơn. Chờ nhé!

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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