Dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Phật an bài, 3 con giáp vang danh thiên hạ, ra ngõ nhặt được tiền, giàu sang định sẵn, gia tài bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 16:58

Theo tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), dưới sự chỉ dẫn của Thần Phật, 3 con giáp này có mệnh số vàng son, tiền kiếm về bạc tỷ, dễ dàng phát tài, danh tiếng ngút ngàn.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân trong thời gian tới sẽ vô cùng thành công trong sự nghiệp. Bản mệnh là người thông minh, tài trí và ham học hỏi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi này được cấp trên trao nhiều cơ hội tiến thân.

Theo tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Thân sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc ngày càng xuôi thuận. Do sự thay đổi về nhân sự trong cơ quan, người tuổi Thân có cơ hội tốt để thể hiện tài năng. Không những thế, với bản tính dám nghĩ, dám làm, quyết tâm cao trong công việc, con giáp may mắn này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, tiền bạc đầy kho.

con giap may man 1
Theo tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Thân sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc ngày càng xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh ra những người tuổi Dậu đã có tính cách vô cùng chăm chỉ, cần cù nên càng có tuổi cuộc sống càng trở nên sung túc. Người tuổi Dậu thường ít nói và có tính cách khá độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự mình cố gắng vươn lên tạo dựng cuộc sống viên mãn.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) cho hay, những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài chính cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian này, nếu tuổi Dậu nào có ý định mở rộng kinh doanh thì trong thời gian này những người tuổi Sửu hãy nắm bắt thời cơ này.

con giap may man 2
Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) cho hay, những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), đây cũng là lúc mà tài vận của tuổi Mùi có những bước tiến triển đến ngỡ ngàng. Theo đó, vào năm ngoái, họ là một trong những con giáp tỏa sáng nhất, đặc biệt là ở vận tài lộc.

Tử vi 12 con giáp có nói tuổi Mùi tiếp tục là một trong những con giáp có vận số đáng ngưỡng mộ. Sự nghiệp có nhiều bước tiến triển, gặp được quý nhân giúp đỡ tận tình nên các cơ hội thăng tiến cứ đến dồn dập. Là một trong những con giáp may mắn nhất, tuổi Mùi được cho là sẽ làm chủ vận mệnh, vươn lên để có một cuộc sống sung túc, dư dả như họ mong ước.

con giap may man 3
Dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), đây cũng là lúc mà tài vận của tuổi Mùi có những bước tiến triển đến ngỡ ngàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (29/8/2022), Phật Bà sủng ái hậu đãi, 3 con giáp may mắn trở mình dễ dàng, tiền đồ rộng mở, sự nghiệp lên hương, giàu sang đổi đời

Đúng 16 giờ chiều mai (29/8/2022), Phật Bà sủng ái hậu đãi, 3 con giáp may mắn trở mình dễ dàng, tiền đồ rộng mở, sự nghiệp lên hương, giàu sang đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (29/8/2022), nhờ có sự ưu ái từ Phật Bà mà 3 con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, làm đâu thắng đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi tuần tới 12 con giáp tử vi ngày 29/8 tử vi ngày 29/8/2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi