Tử vi 3 ngày đầu tháng 10: Top 3 con giáp càng làm càng giàu, tiền tài bùng nổ, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 08:50

Ba ngày đầu tháng 10, thời vận vàng kéo đến giúp ba con giáp sau đây trở nên sung túc, giàu có về tiền bạc, của cải.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên. Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang,

Trong 3 ngày đầu tháng 10, người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10: Top 3 con giáp càng làm càng giàu, tiền tài bùng nổ, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này buôn bán cũng một vốn bốn lời. Họ có thêm cơ hội mở thêm chi nhánh, mở rộng việc kinh doanh. Con giáp tuổi Sửu đừng choáng hợp với những khó khăn trước mắt. Con giáp này cần nghiêm túc, tận tâm tận lực với công việc. Họ sẽ tìm thấy mục tiêu và hướng đi cho sự nghiệp của mình trong tương lai.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn nhân hậu, hiền lành, họ là những người quan trọng tình cảm hơn là vật chất nhưng lại được trời ban nhiều phước lành, quý nhân cũng luôn bên cạnh giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn. Đa số những người tuổi Hợi đều công thành danh toại, họ không những viên mãn về vật chất mà tình cảm cũng đủ đầy, tuy nhiên trong một vài giai đoạn, tuổi Hợi cũng phải đối mặt với không ít khó khăn.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10: Top 3 con giáp càng làm càng giàu, tiền tài bùng nổ, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 3 ngày đầu tháng 10 cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động. Có người may mắn thì sẽ tìm được cơ hội đổi đời, ngược lại thì có những người buộc phải đối mặt với sóng gió. Về cuối năm 2022, tuổi Hợi nếu không trở thành đại gia thì cũng có cơ ngơi và gia sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Tử vi 3 ngày đầu tháng 10: Top 3 con giáp càng làm càng giàu, tiền tài bùng nổ, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào tháng 9 người tuổi Dậu có giai đoạn vất vả, bôn ba, không được người thân trợ giúp về khoản tiền bạc. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ thông minh, nhạy bén và lối sống lạc quan, có hoài bão, họ đã tự tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân từ đôi bàn tay trắng. Bước qua tháng 10 người tuổi Dậu có tài vận khởi sắc rực rỡ. Nếu nắm bắt thời gian may mắn thì tương lai tuổi Dậu ắt là những người quyền quý, giàu có.

*Bài viết manh tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 chòm sao liên tục nhận thị phi, chuốc họa vào thân chỉ vì thói nhiều chuyện thích "hóng drama"

3 chòm sao liên tục nhận thị phi, chuốc họa vào thân chỉ vì thói nhiều chuyện thích "hóng drama"

Chỉ vì cái tính thích "hóng hớt" chuyện thiên hạ mà không ít lần những chòm sao này rước họa vào thân.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở