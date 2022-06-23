Tử vi 3 ngày cuối tuần (24/6 - 26/6), 'vận trình bay cao', 3 con giáp thời tới cản không kịp, quý nhân giúp đỡ mọi mặt, sự nghiệp - tiền tài cùng lúc có đủ, tình duyên đỏ chói, gia đình hạnh phúc viên mãn

Bản mệnh có thể an tâm củng cố chất lượng cuộc sống của mình nhờ vào việc kinh doanh đầu tư ổn định giúp họ có nguồn thu nhập vững vàng mà không phải quá lo lắng về tình hình tài chính trong thời gian tới.

Tử vi hàng ngày cho thấy, 3 ngày tới đây người tuổi Dậu nhìn thấy được cơ hội thăng tiến, cộng thêm việc được cấp trên nâng đỡ tận tình nên bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi, mau chóng đạt hiệu quả cao. Cụ thể, sự nghiệp được sếp nâng đỡ và trao nhiều cơ hội để thể hiện, chỉ cần làm được cơ hội lên chức, tăng lương là không hề khó.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Thoát khỏi vòng vây Thái Tuế, người tuổi Dậu cũng không còn cảm thấy quá áp lực về tinh thần. Vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa, tốt đẹp, vượng hòa khí.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên tử vi hàng ngày cho thấy, 3 ngày cuối tuần tới đây vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát". Cụ thể, thời gian tới người tuổi Sửu sẽ mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô.

Dẫu vậy, đường tình duyên của Sửu không mấy suôn sẻ, do con giáp này không giỏi giao du nên tình duyên còn lận đận. Tuy nhiên, cũng không hẳn là không có đối tượng chỉ cần bản mệnh tỏ ra quyết đoán hơn nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Tử vi hàng ngày cho thấy, 3 ngày cuối tuần tới đây vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát". Cụ thể, thời gian tới người tuổi Sửu sẽ mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi.

Tử vi 3 ngày cuối tuần này, nhờ có Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, trong 3 ngày cuối tuần này hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Vì vậy, người tuổi Thân nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

Tử vi 3 ngày cuối tuần này, nhờ có Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.