Tử vi 3 ngày cuối tuần ( 22 - 24/7 ): 3 con giáp cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, tiền tài chất như núi, của cải đếm không xuể, khí vận lên hương, nhân duyên hài hòa

Theo dõi tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp, quý nhân Lục Hợp xuất hiện bảo đảm cho người tuổi Tý một ngày vận trình êm ả và hanh thông, thoải mái theo đuổi mục tiêu bản thân đã định. Bạn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm những người cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để tạo ra nguồn lợi nhuận khả quan.

Những cặp vợ chồng trẻ tuổi Tý cũng có cơ hội được nhận tin mừng do Chính Tài mang tới hôm nay. Hai người đang ngày một thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Một số cặp đôi còn được bước sang một trang mới của cuộc sống khi đón tin mang thai hoặc sinh con.

Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng, nhưng vì chính trực nên không biết sử dụng thủ đoạn để kiếm tiền nhanh. Phàm mọi chuyện luôn dựa vào sức mình, nên tiền tài chậm mà chắc.

Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới cho thấy, Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Sửu phân biệt rõ thị phi, trắng đen. Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Một ngày mà người tuổi Sửu không xuất hiện nhiều sóng gió, có bạn bè tương trợ nên kinh tế không gặp xung vận. Chuyện thu nhập không phải lo lắng nhiều, tính tình lạc quan biết mình biết người.

Chuyện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm nồng nàn. Cuộc sống gia đình khiến cho đôi bên trở nên trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân và đối phương. Những hạnh phúc này sẽ khiến cho tuổi Sửu có thêm động lực làm việc.

Chuyện tình cảm cũng không có điều gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ. Trong quan hệ với đồng nghiệp bạn cũng rất hiền lành, không thích tranh cãi với bất kỳ ai. Tính tình thân thiện nên dễ dàng thu hút quý nhân che chở.

Nhờ gặp Tài Tinh mà người tuổi Ngọ 3 ngày tới tâm niệm năng nhặt chặt bị, làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng rất thuận lợi khi có Chính Tài. Người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ đối tượng khác giới, dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp cho mình. Đời sống hôn nhân hài hòa, một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái.

Bạn là người lương thiện, tinh thần khoan dung và lạc quan nên sự nghiệp sẽ có nhiều quý nhân yêu quý mà nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo