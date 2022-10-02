Tử vi 3 ngày (4, 5 và 6/10): 3 con giáp được Thần Tài đặc biệt ưu ái, sự nghiệp lên hương, ví tiền dày cộm

Dự đoán 3 con giáp may mắn trong 3 ngày này, họ sẽ gặp thuận lợi trên những phương diện nào trong cuộc sống?

Tuổi Tý Trong ba ngày này, người tuổi Tý đón nhận nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và làm giàu, cũng như thực hiện những việc lớn trong đời. Nếu như cuối tháng 9 họ phải dốc sức và cố gắng bao nhiêu, thì vào đầu tháng 10 họ có thể vừa thong dong thoải mái lại vừa gặt hái được nhiều thành quả như ý. Ảnh minh họa: Internet Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý đa số đều là những người cẩn trọng, ít khi dám liều lĩnh hay đầu tư lớn. Thế nhưng, một khi họ đã tính toán, đồng thời cân nhắc thật kỹ các vấn đề và quyết định "liều một phen" thì họ lại thường thành công rực rỡ. Thời gian này, người tuổi Tý có lộc tiền tài lớn nên việc đầu tư làm ăn có thể đem lại kết quả rất tốt.

Tuổi Thân Nhờ có cát tinh Chính Ấn soi đường, người tuổi Thân thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Bạn có thể tìm ra hướng giải quyết công việc ngay khi mọi người xung quanh đều muốn bỏ cuộc. Ba ngày này, Thân có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo và đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet Phương diện tình yêu, Thân sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để hòa hợp với nửa kia. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một tình cảm hơn. Hai người chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh đấy.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi nhìn chung phóng khoáng, rộng rãi, công bằng, tử tế và dễ động lòng trắc ẩn trước những bất hạnh của người khác. Tuổi này cũng luôn vui cười, sống chân thực và thân thiện với mọi người. Ảnh minh họa: Internet Từ đầu tháng 10, vận trình của tuổi Mùi sẽ có nhiều biến chuyển theo hướng tích cực. Vận Quý Nhân dần vượng lên, con giáp này nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bùng nổ tài chính. Tài lộc bắt đầu ùn ùn kéo đến, công danh sự nghiệp phát triển trong tương lai. Mùi tự mình vạch ra nhiều kế hoạch để tiến lên phía trước, cũng tính toán cụ thể những phương án đối phó với khó khăn có thể gặp phải, chu toàn đến từng chi tiết. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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