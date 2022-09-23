Tử vi 3 ngày (24, 25 và 26/9): 3 con giáp bội thu, tài lộc phơi phới, mua nhà, tậu xe không cần suy nghĩ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 19:35

Những con giáp này làm việc chăm chỉ, thu nhập ổn định lại biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm mua được tài sản có giá trị trong thời gian sắp tới.

 Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nhẹ nhàng, khéo léo hơn cả. Họ được coi là bậc thầy trong giao tiếp và được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này lương thiện, bao dung, biết cảm thông với những người có hoàn cảnh, số phận kém may mắn hơn mình. Có lẽ cũng bởi vậy mà người tuổi Mão sẽ sớm nhận được nhiều phúc báo.

Tử vi 3 ngày (24, 25 và 26/9): 3 con giáp bội thu, tài lộc phơi phới, mua nhà, tậu xe không cần suy nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vào đầu tháng 9 công việc của con giáp tuổi Mão bị ngưng trệ vì lý do khách quan thì càng về cuối tháng lại là cơ hội họ để thăng tiến vượt bậc. Con giáp tuổi này nỗ lực không ngừng nên ghi điểm trong mắt cấp trên. Họ được trọng dụng, trao cho nhiều cơ hội, dự án để thể hiện tài năng. Người tuổi Mão làm ăn gặp thời gặp thế nên thu nhập tăng lên nhanh chóng. Họ sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe và tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân bản tính thật thà, trung thực, không ưa thói nịnh hót, cuộc sống dẫu lúc này lúc kia gặp phải kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ nhận về phúc báo.

Tử vi 3 ngày (24, 25 và 26/9): 3 con giáp bội thu, tài lộc phơi phới, mua nhà, tậu xe không cần suy nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày (24, 25 và 26/9) trong khi 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Thân làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn đã có quý nhân phù trợ, là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Tử vi 3 ngày (24, 25 và 26/9): 3 con giáp bội thu, tài lộc phơi phới, mua nhà, tậu xe không cần suy nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày (24, 25 và 26/9) người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn. Con giáp may mắn bất ngờ đón nhận tin vui trên con đường công danh sự nghiệp khi thuận lợi thăng quan tiến chức, tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân bởi bạn xứng đáng với vị trí đang có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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