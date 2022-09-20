3 con giáp nổi tiếng "giàu ngầm", trong túi có rất nhiều tiền nhưng chẳng để người khác biết

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:17

Những con giáp này rất giỏi kiếm tiền, dù sở hữu một khối tài sản lớn nhưng chẳng để người khác biết.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Những người tuổi này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, một khi đã làm là làm tới cùng. Chính tính cách này đã giúp họ thành công, nếu là nhân viên thì cũng thăng tiến nhanh vì được lòng sếp, vì hiệu quả công việc tốt.

3 con giáp nổi tiếng 'giàu ngầm', trong túi có rất nhiều tiền nhưng chẳng để người khác biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù tuổi Dần kiếm được rất nhiều tiền, phất lên như diều gặp gió. Nhưng, có một điểm đặc biệt là tuổi Dần không thích phô trương, khoe khoang thậm chí đôi khi hay than vãn khó khổ. Dù giàu có đến thế nào thì họ vẫn thế, đơn giản và rất khiêm tốn, không muốn ai biết mình giàu có.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn đã thông minh, lanh lợi lại có khả năng thích ứng rất cao với môi trường mới. Không những thế còn là người giỏi quan sát, tính cách luôn vui vẻ, nên đi đến đâu thường được yêu thích đến đấy. Họ là những người thuộc trường phái lạc quan thiên bẩm, cả đời luôn có quý nhân phù trợ.

Người cầm tinh con chuột là người nhạy bén và luôn có khát vọng rất lớn về tiền bạc cho nên luôn biết phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp và ngày càng phát triển. Những người thuộc con giáp này có đầu óc rất thông minh, nhạy bén, tầm nhìn sâu rộng. Bạn có tiềm năng kinh doanh và rất có năng lực nhìn xuyên suốt vấn đề một cách chính xác.

3 con giáp nổi tiếng 'giàu ngầm', trong túi có rất nhiều tiền nhưng chẳng để người khác biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ hội xuất hiện, các con giáp khác dễ dàng bỏ qua nhưng người tuổi Tý lại có thể nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Chính vì thế họ mới trở thành người giàu có mà người tuổi khác không có được.

Tuổi Mão

3 con giáp nổi tiếng 'giàu ngầm', trong túi có rất nhiều tiền nhưng chẳng để người khác biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng, khôn ngoan, nhạy bén, khả năng kiếm tiền tốt. Trong cuộc sống, tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, chuyện thăng quan tiến chức là rất dễ xảy ra, lương thưởng cũng có dấu hiệu tăng nhiều gấp bội. Người đang kinh doanh thu về lợi nhuận lớn sau một khoảng thời gian khó khăn. Người làm công ăn lương cũng thuận lợi trên con đường kiếm tiền. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, tuổi Mão cũng có mức sống tốt, tiền của dư dả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Chuyển sang ngày 20/9: 3 con giáp cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Chuyển sang ngày 20/9: 3 con giáp cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

3 con giáp này nên cẩn trọng trong ngày 20/9 vì làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới