Tử vi 3 con giáp ngày 20/04/2023: Mão nên hợp tác kinh doanh, Sửu cảm thấy đầy mệt mỏi

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình.

Tình duyên: Người tuổi Tý độc thân tìm kiếm nhiều cơ hội để có thể tìm hiểu và muốn trải nghiệm tình yêu thêm phần sâu sắc.

Công việc: Công việc người tuổi Tý chưa gặp nhiều thuận lợi, dự án còn đang ở chế độ chờ duyệt. .

Tài lộc: Tài lộc chưa đến, cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa, hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình tổ chức.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, thường xuyên trau dồi kiến thức dinh dưỡng mỗi ngày.

Người tuổi Tý hôm nay có lộc ăn uống từ gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, mềm mỏng, biết đối nhân xử thế nên rất được lòng người. Họ là người thông minh, khôn khéo, chủ động và nhạy bén trong công việc.

Con giáp này biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân.

10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa - Ảnh 3.

10 ngày cuối tháng 4, con giáp này có quý nhân gõ cửa, tài lộc đồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Sớm muộn họ cũng trở thành người quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Con giáp này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, phát huy hết tài năng, sự nghiệp con giáp này sẽ thăng hoa trong vài tháng tới. Mọi phương diện của họ đều hanh thông, thuận lợi, bội thu tài lộc.

Người tuổi Mão làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, đối tác làm ăn uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên: Tuổi Sửu không nên tin tưởng tuyệt đối vào người khác vì sẽ có ngày họ hãm hại bạn mà thôi.

Công việc: Bản thân bạn lúc nào cũng mệt mỏi chỉ vì tham công tiếc việc.

Tài chính: Trong ngày bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khi kinh doanh nhưng không thể tiến tới được.

Cẩn trọng: Bản mệnh làm nhiều chuyện khiến cho bản thân không thể thoải mái.

Con số may mắn: 2, 9

Màu sắc may mắn: Hồng, Cam

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Giờ tốt: 6h

Tuổi Sửu không nên tin tưởng tuyệt đối vào người khác vì sẽ có ngày họ hãm hại bạn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!