3 Con giáp bủa vây sự 'thị phi' trong tháng 04/2023: Tý sức khỏe giảm sút, Mão khó đạt được thành tựu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình ''thẳng như ruột ngựa'' nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là con giáp này không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình.

Nếu không cố gắng thay đổi cách ăn nói, khéo léo hơn một chút thì đừng hỏi tại sao thị phi liên tục bủa vây, nhiều người bực bội nói xấu sau lưng. Đừng để lời nói hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp.

Những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho người bên cạnh mất lòng, do đó, Dậu nhớ cẩn thận. Trong tháng 4 tới, Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống ''chướng tai gai mắt'' khiến Dậu dễ ''vạ miệng''.

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình ''thẳng như ruột ngựa'' nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tổng thể vận thế của người tuổi Tý tăng cao, đừng nên cãi vã với người thân. Tình duyên hôm nay thăng hoa, địa điểm hẹn hò để đối tác lựa chọn.

Công việc ổn hơn, kinh nghiệm làm việc giúp ích rất nhiều cho dự án mới. Tài lộc tốt hơn, bạn có thể đặt điều kiện khi có năng lực và tự tin.

Riêng sức khỏe giảm sút, kéo theo tinh thần mệt mỏi.

Tổng thể vận thế của người tuổi Tý tăng cao, đừng nên cãi vã với người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão năm 2023 khó đạt được những thành công nhất định.

Trong năm 2023 phạm vào Trực Thái Tuế, công việc sự nghiệp của người tuổi Mão khó đạt được những thành công nhất định, thậm chí không đạt được thành quả.

Trong công việc cần đề phòng, dè chừng đối thủ dễ vướng phải cạnh tranh, đấu đá, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, hiệu quả giảm sút. Cần tập trung quan sát, lắng nghe nhận xét ý kiến để có thể sửa đổi những sai lầm khi gặp phải.

Năm 2023 người tuổi Mão cũng cần chú ý việc đầu tư, hùng vốn làm ăn, nên cân nhắc lựa chọn đối tác phù hợp chớ qua loa kẻo gặp phải hạn vận, vướng vào tranh chấp. Không tham gia cá độ, cờ bạc kẻo trắng tay.

Công việc sự nghiệp của người tuổi Mão khó đạt được những thành công nhất định, thậm chí không đạt được thành quả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!