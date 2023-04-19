3 Con giáp bủa vây sự 'thị phi' trong tháng 04/2023: Tý sức khỏe giảm sút, Mão khó đạt được thành tựu

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 11:28

Mùa hè 2023, vận xui kéo đến, những con giáp sau cần phải cận trọng trong hành động, lời nói để tránh thị phi, phiền phức cũng như hạn tiểu nhân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình ''thẳng như ruột ngựa'' nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói. Nhưng điều đáng buồn hơn là con giáp này không biết rút kinh nghiệm vì cho rằng đó là cá tính của mình.

Những người này vốn là những người ăn nói không giữ miệng nên thường làm cho người bên cạnh mất lòng, do đó, Dậu nhớ cẩn thận. Trong tháng 4 tới, Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống ''chướng tai gai mắt'' khiến Dậu dễ ''vạ miệng''.

Nếu không cố gắng thay đổi cách ăn nói, khéo léo hơn một chút thì đừng hỏi tại sao thị phi liên tục bủa vây, nhiều người bực bội nói xấu sau lưng. Đừng để lời nói hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp.

3 Con giáp bủa vây sự 'thị phi' trong tháng 04/2023: Tý sức khỏe giảm sút, Mão khó đạt được thành tựu - Ảnh 1
Người tuổi Dậu nổi tiếng là người nóng tính, tính tình ''thẳng như ruột ngựa'' nên thường nhận phần thiệt thòi về mình khi hay nói ra những điều không đáng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tổng thể vận thế của người tuổi Tý tăng cao, đừng nên cãi vã với người thân. Tình duyên hôm nay thăng hoa, địa điểm hẹn hò để đối tác lựa chọn.

Công việc ổn hơn, kinh nghiệm làm việc giúp ích rất nhiều cho dự án mới. Tài lộc tốt hơn, bạn có thể đặt điều kiện khi có năng lực và tự tin.

Riêng sức khỏe giảm sút, kéo theo tinh thần mệt mỏi.

3 Con giáp bủa vây sự 'thị phi' trong tháng 04/2023: Tý sức khỏe giảm sút, Mão khó đạt được thành tựu - Ảnh 2
Tổng thể vận thế của người tuổi Tý tăng cao, đừng nên cãi vã với người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão năm 2023 khó đạt được những thành công nhất định.

Trong năm 2023 phạm vào Trực Thái Tuế, công việc sự nghiệp của người tuổi Mão khó đạt được những thành công nhất định, thậm chí không đạt được thành quả.

Trong công việc cần đề phòng, dè chừng đối thủ dễ vướng phải cạnh tranh, đấu đá, làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, hiệu quả giảm sút. Cần tập trung quan sát, lắng nghe nhận xét ý kiến để có thể sửa đổi những sai lầm khi gặp phải.

Năm 2023 người tuổi Mão cũng cần chú ý việc đầu tư, hùng vốn làm ăn, nên cân nhắc lựa chọn đối tác phù hợp chớ qua loa kẻo gặp phải hạn vận, vướng vào tranh chấp. Không tham gia cá độ, cờ bạc kẻo trắng tay.

3 Con giáp bủa vây sự 'thị phi' trong tháng 04/2023: Tý sức khỏe giảm sút, Mão khó đạt được thành tựu - Ảnh 3
Công việc sự nghiệp của người tuổi Mão khó đạt được những thành công nhất định, thậm chí không đạt được thành quả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Top 3 con giáp có vận đào hoa trong năm 2023: Tuổi Dần trân trọng tình yêu, tuổi Mùi tình yêu đến không kịp cản

Top 3 con giáp có vận đào hoa trong năm 2023: Tuổi Dần trân trọng tình yêu, tuổi Mùi tình yêu đến không kịp cản

Những ai còn độc thân, năm 2023 là thời điểm thích hợp cho 3 con giáp sau đây thoát khỏi 'nạn ế'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp 3 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui