Tử vi 22 ngày tới: TOP 3 con giáp cực kì may mắn, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài như nước, phúc khí vô lượng, tình duyên thắm nở, bản mệnh sung túc viên mãn

Xem tử vi 12 con giáp nói rằng, Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu cũng tìm được hướng giải quyết phù hợp. Bản mệnh cần cố gắng nắm giữ cơ hội, tận dụng thời cơ cho mình.

Chuyện tình cảm cũng rộng mở nhờ nhân duyên tốt lành, tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa bất ngờ. Người độc thân không khó để tìm được đối tượng.

Cát khí còn che chở cho Mão ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ. Người làm công ăn lương chăm chỉ và nỗ lực thì sẽ có cơ hội tăng lương. Còn người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình.

Xem tử vi 12 con giáp nói rằng, Tam Hợp cục xuất hiện, công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng 7 năm nay cụ thể là 22 ngày tới, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một việc làm mới, một nghề tay trái hoặc cơ hội đầu tư kinh doanh. Con giáp này tìm ra nhiều cách kiếm tiền hơn và cũng biết cách quản lý tài chính tốt hơn.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn, các thương vụ đều gặp may mắn. Trong khi đó, trong tháng 7 này, người tuổi Dần gặp vận đỏ trong chuyện tình duyên.

Người đang yêu đơn phương có thể được đối phương đáp lại. Trong khi đó, những người đã có gia đình sẽ có thêm thời gian để ở bên nửa kia.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn, các thương vụ đều gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông, dễ thành công, cứ kiên trì thì chắc chắn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao.

Do công việc thuận lợi nên tài lộc cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ. Người buôn bán kinh doanh sẽ rất bận rộn vì ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mở rộng quy mô sản xuất, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Vận khí vượng nên chuyện tình cảm cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Mọi nút thắt đều được mở ra khiến tâm tư tuổi này thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn.

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, công việc khởi sắc, làm gì cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo