Cuối ngày hôm nay 21/6: Danh sách con giáp hưởng trọn phước lành trời ban, phúc khí vô ngàn, lộc lá tới tấp, bản mệnh

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 08:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 21/6, những con giáp này may mắn hết phần thiên hạ, hưởng trọn phước lành nhân gian, phúc khí vô ngàn, công đức vô lượng.

Tuổi Dần

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần làm việc tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Nếu đã chăm chỉ làm việc trong thời gian vừa qua, bạn chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Thủy sinh Mộc, con giáp này cũng là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc hoặc là trách nhiệm của riêng ai.

Điểm sáng tiếp nữa của con giáp này trong ngày thứ 3 đến từ phương diện tình cảm nhờ Mộc sinh Hỏa. Nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khó giải quyết, hãy trò chuyện với người ấy, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích.

Cuối ngày hôm nay 21/6: Danh sách con giáp hưởng trọn phước lành trời ban, phúc khí vô ngàn, lộc lá tới tấp, bản mệnh - Ảnh 1
Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần làm việc tự do có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhờ có Tam Hội chiếu mệnh mà người tuổi này có thể dễ dàng nhìn ra được tiềm năng phát triển trong các dự án đã tính toán từ trước. Tuổi Mão có lòng tin khá lớn vào các quyết định của mình và những bước đi đầu cũng trở nên dễ dàng hơn.

Có thể nói, ngày thứ 3 này con giáp này tìm ra niềm vui trong công việc của mình. Tuy có hơi bận rộn một chút nhưng tinh thần bạn vẫn luôn phơi phới, tập trung làm việc cả ngày đem về hiệu suất rất khả quan. Bạn có thể còn nhận được nhiều lời khen ngợi khi tinh thần làm việc của mình đã truyền cảm hứng cho đồng nghiệp xung quanh.

Thủy sinh Mộc, bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu có vấn đề gì khó khăn, bạn nên trò chuyện với người ấy để 2 người có thể cùng thảo luận tìm cách giải quyết.

Cuối ngày hôm nay 21/6: Danh sách con giáp hưởng trọn phước lành trời ban, phúc khí vô ngàn, lộc lá tới tấp, bản mệnh - Ảnh 2
Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Hợi ngày càng ổn định và vững mạnh. Nguồn thu chính thêm phần củng cố, lại luôn biết cách quản lý tài chính nên con giáp này duy trì được tiềm lực tài chính rất ổn định.

Hôm nay, tam hội nâng đỡ, tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi nên khi gặp phải khó khăn con giáp này cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người khác.

Tuổi Hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu con giáp này còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại.

Cuối ngày hôm nay 21/6: Danh sách con giáp hưởng trọn phước lành trời ban, phúc khí vô ngàn, lộc lá tới tấp, bản mệnh - Ảnh 3
Hôm nay, tam hội nâng đỡ, tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau 18h hôm nay ngày 20/6: TOP 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự vây quanh, vận khí tăng cao, sự nghiệp sáng chói, tình duyên rộng mở

Sau 18h hôm nay ngày 20/6: TOP 3 con giáp có quà bất ngờ, hỷ sự vây quanh, vận khí tăng cao, sự nghiệp sáng chói, tình duyên rộng mở

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay 20/6, 3 con giáp này có quà bất ngờ, vận may chờ đón, vận khí tăng cao, vận trình tươi sáng, tình - tiền thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 5 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 20 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026