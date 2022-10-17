Tử vi 2023, on giáp nào trúng số đầu năm, con giáp nào vướng tam tai không dứt?

Tử vi 2023 dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt trong năm 2023. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái.

Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ. Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền.

Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Tuổi Tý

Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng (trúng thưởng, trúng vé số) hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong năm có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai 2023 bớt độ vây hãm.

Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tý được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.

Tuổi Thìn



Người tuổi Thìn vào năm 2023 bước sang năm thứ 2 của Tam Tai. Do đó, họ phải chịu những ảnh hưởng không mấy tích cực tới bản mệnh, phải chú ý nhiều hơn trong tháng 2, 3, 4, 8 và tháng 10 âm lịch.

Theo tử vi 2023 xét về tài lộc, năm nay tuy người tuổi Thìn có làm ra tiền nhưng tài chính lại bị hao tán và không tích lũy được như kỳ vọng. Việc hao tán chủ yếu là do chi tiêu vào mua sắm cho bản thân hoặc thay đổi về nơi ăn chốn ở.

Xét về sự nghiệp, quý bạn tuổi Thìn năm Quý Mão mưu cầu về danh lợi hay sự nghiệp đều không được tốt, nên hạn chế thay đổi công việc. Bên cạnh đó, việc kinh doanh buôn bán cũng không nên tự mình đầu tư tiền bạc, khởi nghiệp khó khăn, ngoại giao kém dẫn đến các mối quan hệ có xu hướng bị thu hẹp.

Về phương diện sức khỏe hay gia đạo nhìn chung đều không mấy tốt lành. Năm nay, người tuổi Thìn phải lưu ý bệnh huyết áp không ổn định, xương khớp yếu kém, ốm đau có thể lâu khỏi. Ngoài ra, khi nam nữ tuổi này xuất hành thì phải cẩn thận đi lại xe cộ và sông nước cầu phà. Còn đối với gia đạo thì trong nhà xảy ra nhiều điều không như ý, mọi người mất đoàn kết, tình cảm đôi lứa có mâu thuẫn, chia ly.

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