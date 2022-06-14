Tử vi 20 ngày tới, top 3 con giáp sau vận trình Tài Lộc thăng tiến lên một tầng mới, Chính Quan độ mệnh, công việc hanh thông vô cùng

Theo tử vi , người tuổi Mùi chính là ngôi sao may mắn của gia đình. Đa phần người tuổi Mùi đều có tính cách đáng tin cậy. Họ sống tích cực, luôn quan tâm đến gia đình.

Trong 20 ngày tới, người tuổi Mùi có thể mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Cả họ và những người thân xung quanh đều có vận trình tương đối tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Bản mệnh có dũng khí, không chỉ có sự nghiệp phát triển tốt mà còn có thể giúp đỡ các thành viên trong gia đình giải quyết khó khăn, tiến xa hơn trong công việc.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa.

Tử vi cho thấy 20 ngày tới, đường công việc của Dần hanh thông nhờ Chính Quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể.

Vận tiền tài của Dần cũng nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ Thủy dưỡng Mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa.

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong 20 ngày tới, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, Dậu còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.