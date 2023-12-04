Tử vi 2 ngày đầu tuần tới (4/12-5/12), 3 con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc 'chảy như nước' về đầy túi, may mắn ngút ngàn, đón tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 09:35

3 con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc 'chảy như nước' về đầy túi, may mắn ngút ngàn, đón tin vui cả tình lẫn tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong sự nghiệp. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, trơn tru hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Đặc biệt, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đi lên rõ rệt. Được sếp yêu quý, trọng dụng, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Đường tình cảm thuận lợi nhờ Tam Hợp cục soi sáng. Chúng ta không sống vì những toan tính, chúng ta sống vì những người yêu quý mình. Càng vui vẻ thì con giáp may mắn này sẽ càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai.

Tử vi 2 ngày đầu tuần tới (4/12-5/12), 3 con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc 'chảy như nước' về đầy túi, may mắn ngút ngàn, đón tin vui cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Với bản tính tốt bụng, người tuổi Hợi được Bồ tát phù hộ độ trì, phú quý tăng mạnh trong thời điểm tới. Ngoài ra, bạn  rất trung thành và rất đơn giản, bạn luôn đối xử nhân ái với người khác, đặc biệt thích giúp đỡ người khác và bạn không phải là người tương hỗ trở nên giàu có dễ dàng, được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, tài lộc tự nhiên vô cùng hanh thông, cuộc sống sau này càng thêm giàu sang.

Đường tình cảm may mắn hơn người nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Những bạn nào có đám cưới, đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại.

Tử vi 2 ngày đầu tuần tới (4/12-5/12), 3 con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc 'chảy như nước' về đầy túi, may mắn ngút ngàn, đón tin vui cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự báo sẽ rất may mắn, mọi mặt phát triển ổn định. Từ công việc cho đến cuộc sống đều thuận lợi. Bạn sẽ có nhiều kinh doanh khiến tài lộc tăng vọt. Cộng thêm nỗ lực của bản thân, con giáp này sẽ đạt được thành tích cao ngất ngưởng. 

 

Mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý, may mắn ập vào nhà của người tuổi Ngọ tới tấp. Tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ hưởng thụ chính là phúc phận trời ban cho con giáp này. Chỉ cần bạn có tinh thần tốt thì sẽ giải tỏa được những chuyện vụn vặt, gỡ bỏ khó khăn. Nhìn chung, nếu bạn luôn nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng, có thể đạt được những điều tuyệt vời trong tương lai.

Tử vi 2 ngày đầu tuần tới (4/12-5/12), 3 con giáp 'uống no lộc trời', tiền bạc 'chảy như nước' về đầy túi, may mắn ngút ngàn, đón tin vui cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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