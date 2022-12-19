Tử vi 2 ngày đầu tuần (19, 20/12): Thần Tài mang tiền đến tặng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng liên tục

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 06:47

Trong 2 ngày đầu tuần (19, 20/12), 3 con giáp may mắn vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có lộc lá đong đầy, vận trình thuận lợi ngay 2 ngày đầu tuần. Con giáp chăm chỉ, là người có trách nhiệm trong công việc nên dù ngày nghỉ vẫn luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19, 20/12): Thần Tài mang tiền đến tặng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ có lộc lá đong đầy, vận trình thuận lợi ngay 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh chứng minh được năng lực của chính mình, thuận lợi thăng quan tiến chức. Trong thời gian này, những ý tưởng mới sẽ đến với bạn theo cách đầy bất ngờ, con giáp hãy tận dụng mọi cơ hội để làm giàu nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 2 ngày đầu tuần trôi qua vô cùng suôn sẻ. Sau 1 tuần làm việc vất vả, đây là lúc Hợi làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà tiền tài không tự tìm đến con giáp.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19, 20/12): Thần Tài mang tiền đến tặng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 2
Người tuổi Hợi trong 2 ngày đầu tuần trôi qua vô cùng suôn sẻ. Sau 1 tuần làm việc vất vả, đây là lúc Hợi làm mới lại bản thân, sạc đầy năng lượng bằng những cuộc vui chơi, tận hưởng cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp may mắn này đã sắp xếp công việc từ trước nên giờ đây chỉ cần ngồi yên chờ Thần Tài mang tiền bỏ vào túi. Vận trình lên hương, Hợi làm gì cũng thuận lợi. Tuy nhiên, Hợi hãy nhớ rằng chỉ nên vui chơi là chính, chớ nên lún sâu kẻo lỡ đại nghiệp.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui bất ngờ trong 2 ngày đầu tuần này. Thời vận thăng hoa cộng thêm đang vào ngày nghỉ nên Tý có thể thử sức ở một số trò chơi may rủi để kiếm một khoản tiền kha khá. Con giáp may mắn luôn được ra những lựa chọn đúng đắn mà chính bản thân Tý cũng bất ngờ.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (19, 20/12): Thần Tài mang tiền đến tặng, 3 con giáp vụt sáng như sao trời, may mắn đầy nhà, số dư tài khoản tăng liên tục - Ảnh 3
Người tuổi Tý đón nhận nhiều tin vui bất ngờ trong 2 ngày đầu tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chuyện tình cảm của Tý cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp độc thân gặp được người hợp ý, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong những ngày sau đó. Tuổi Tý hãy tập trung vào việc của mình, làm thật tốt, phát huy mọi khả năng mình có, đừng để cơ hội vụt qua mất lúc nào chẳng hay mà lại phải nuối tiếc sau này.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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