Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 13:50

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường vào 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn này sẽ liên tục nhận được tin vui trong sự nghiệp. Bạn cũng sẽ có cơ hội thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt nên bạn cứ thế mà phất, phú quý ập vào nhà. Tin vui tới tấp báo về, tài lộc ùn ùn đổ tới, những thành quả mà bản mệnh đạt được thực sự khiến cho không ít người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Bên cạnh đó, vận thế của con giáp may mắn này chuyển biến tích cực, vận may đến không ngừng khiến bạn làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Trên con đường tình duyên, người tuổi Mão vô cùng viên mãn có những ngày vô cùng hạnh phúc bên người thân của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất nhiệt tình, lại giỏi tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đời. Do đó, vận khí của bạn sẽ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi, làm việc gì cũng nhàn hạ, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, sẽ dễ dàng leo cao nhân đôi, giàu sang phú quý.

Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Mùi nào biết đầu tư, tiết kiệm thì trong thời gian tới sẽ viên mãn bất ngờ, sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, khiến cuộc sống trở nên thoải mái vui vẻ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết những người tuổi Tỵ sẽ liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì bạn vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, bạn cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. 

Con giáp này cũng sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào khoảng thời gian Thổ sinh Kim. Bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ bản tính cởi mở, nhiệt tình của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/9-1/10/2023), 3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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