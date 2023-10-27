Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10-29/10), Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 12:47

3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về tài vận. Chính Tài và Thiên Tài đều sẽ xuất hiện những khoản thu dồi dào, tin vui tới tấp bay đến với con giáp này. Đặc biệt, người tuổi này sẽ là những con giáp nổi bật về tài chính, tiền bạc. Mọi kế hoạch tiến hành bon bon, không vướng bất cứ trở ngại nào, cũng nhờ đó tiền của của họ rất vượng.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này không có biến động. Bạn và đối phương nên dành nhiều thời gian để bên cạnh nhau hơn và tìm hiểu về những vấn đề mà cả hai đang gặp phải. Hai người cần có sự chia sẻ nhiều hơn mới có thể kéo dài mối quan hệ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10-29/10), Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hài hước và hòa đồng. Người tuổi này không những tài giỏi, tháo vát, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Thân thường được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Qua đêm nay, người tuổi Thân có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, một số ít con giáp tuổi Thân sẽ được cấp trên đánh giá cao năng lực, lương bổng được cải thiện. Tuy sự nghiệp có bước phát triển nhưng người tuổi Thân cần quan tâm, chú ý đến sức khỏe của bản thân.

 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10-29/10), Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất giỏi giang, khéo léo, biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Bản mệnh sẽ có vận may nhân đôi, tiền tài sẽ tăng lên gấp bội. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Đặc biệt, những kế hoạch của con giáp này cũng trên đà suôn sẻ, họ dường như làm gì cũng thuận, nếu có trở ngại thì không đáng kể. Bởi vậy, cứ cố gắng là tuổi Ngọ ắt sẽ gặt hái thành công.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (28/10-29/10), Thần Tài song hành, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, ngồi nhà cũng thu tiền tỷ đầy túi, lộc kéo đến nườm nượp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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