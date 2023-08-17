Tử vi 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8): 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, đào trúng mỏ vàng lớn, ăn lộc trúng số, vận quý nhân rực sáng

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên ầm ầm trong 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8) phúc khí hanh thông, tài lộc rộng mở.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn sở hữu tính cách phóng khoáng, thích tự do sáng tạo và luôn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Người tuổi Ngọ bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng bên trong lại là người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình cùng những người mình thương yêu.

Mục tiêu cuộc đời của tuổi Ngọ rất rõ ràng, họ luôn muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp vững chắc và đem đến cho gia đình một cuộc sống ấm no đủ đầy nên đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, thậm chí chấp nhận hy sinh và đánh đổi.

Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8), tuổi Ngọ là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt vào thời điểm này, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra trơn tru, suôn sẻ.

Dự kiến, trong 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8) sắp tới đây nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất tuổi Ngọ cũng kiếm được số tiền kha khá, đủ để sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8): 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, đào trúng mỏ vàng lớn, ăn lộc trúng số, vận quý nhân rực sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu trong 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8) an yên, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Tình yêu là thứ bạn chú trọng nhất và bạn đang đạt được điều như ý nguyện. Cuối cùng thì người ấy cũng chịu nhận lời yêu. Hoàn toàn có thể tự tin rằng đây là một người rất hợp và chân tình nhé.

Công việc khá ổn. Người tuổi Dậu làm kinh doanh trong 2 ngày này thắng lớn đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Có vẻ như bạn đã nắm bắt đúng xư hướng của người tiêu dùng nên công việc ngày càng vượng phát. Hãy tận hưởng cảm giác vui vẻ bên gia đình, người thân trong ngày nghỉ nhé. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8): 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, đào trúng mỏ vàng lớn, ăn lộc trúng số, vận quý nhân rực sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8) sắp tới đây được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền. Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Nếu tính toán xây nhà, mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé.

Tuy là thời điểm đầu có vẻ tiêu hơi nhiều nhưng chỉ một hợp đồng được ký đã thu lại được gấp nhiều lần số tiền đó. Hơn nữa những hứa hẹn trong tương lai của bạn trong thời điểm này có thể đã khiến bạn giàu có từ giờ tới cuối năm, tiêu thả phanh không hết và nhớ là phải đầu tư nhé.

Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn. Bạn thực sự là người may mắn khi có được một tình yêu thương tốt đẹp như thế. Phải trân trọng người đó nhé vì lúc nào cũng là bạn dựa vào người ấy mà cố gắng, vui vẻ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19/8 và 20/8): 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, đào trúng mỏ vàng lớn, ăn lộc trúng số, vận quý nhân rực sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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