Tử vi mới nhất, hôm nay (16/8/2023): 3 con giáp đổi đời lên hương, lộc tới tận cửa, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/8/2023 đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão nhưng không phải ai cũng may mắn. Con giáp này tuy thông minh hơn người, nhanh nhẹn nhưng chưa có chí lớn nên sự nghiệp vẫn ở mức tạm ổn mà thôi.

Vận trình tình cảm của bản mệnh may mắn tiến triển tốt đẹp. Tuổi Mão biết cách để bày tỏ tình cảm của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu. Nhiều người ăn nói cũng khá khéo, đến người khó tính rồi cũng phải mềm lòng.

Bản mệnh rất có thể sẽ phá dỡ nhà cửa, sửa sang lại hoặc mua thêm món đồ mới, những việc này tiêu tốn khá nhiều tiền. Tuổi Mão đừng nghe lời người ngoài mà nên tin vào lời người thân, phải tỉnh táo trong những kế hoạch chi tiêu.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân sẽ hồi phục toàn diện về phương diện tài lộc. Họ có những quan sát rất kỹ lưỡng về sự nghiệp và cuộc sống, tính cách rất tốt.

Con giáp này có nhiều ý tưởng để phát triển nghề nghiệp, nâng cao lợi ích cho cả mình và mọi người. Người tuổi Thân cũng có đủ năng lực để giải quyết nhiều vấn đề ở nơi làm việc.

Đúng hôm nay, con giáp tuổi Thân sẽ có hành trình thuận buồm xuôi gió, được quý nhân phù trợ. Họ đón nhận nhiều bất ngờ trong tháng 8.

Tương lai, cuộc sống của họ muôn màu muôn vẻ, tinh thần tràn đầy lạc quan, sự nghiệp tràn đầy thành tựu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có sức khỏe tốt, làm việc cẩn trọng và chu toàn.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất bạn đừng quá lo lắng, công việc sẽ được như ước nguyện.

Tình duyên: Người tuổi Tuất theo đuổi một mối tình thời đi học khó trở thành người yêu của nhau.

Tài lộc: Tiết kiệm được khoản thu nhập đủ bản thân nghỉ hưu về sau.

Sức khỏe: Làm việc quá nhiều, cơ thể suy nhược.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.