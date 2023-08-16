Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 09:38

Càng về cuối ngày, vận thế của 3 con giáp sau có sự đảo chiều, làm đến đâu thắng đến đó.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 16/8/2023, vận trình công việc của Tý thuận lợi, làm đến đâu thắng đến đó. Người làm công chức, kỹ thuật, đang chờ tin tức xin việc hoặc thi cử sẽ gặp nhiều tin vui trong ngày, cứ tự tin lên, bản mệnh sẽ giành phần thắng về mình.

Nhưng vận tài lại không may mắn. Con giáp này có tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan nên dễ đưa ra sai sót liên quan đến tiền bạc. Tuổi Tý nên tỉnh táo và khôn ngoan một chút trong lúc làm ăn kẻo phải chịu thiệt thòi.

Vận trình tình cảm xuống dốc. Con giáp này dễ có xích mích với vợ hoặc chồng do bất đồng ý kiến, khó chịu ra mặt. Gần đây áp lực chuyện con cái cũng tăng cao khiến bản mệnh cực kỳ mệt mỏi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mạnh mẽ, phóng khoáng, thắng thắn, luôn hướng về phía trước, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để có được cuộc sống tốt nhất không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, người thân.

Thời gian trước đây, người tuổi Dần gặp rất nhiều đen đủi do vấp phải hạn tiểu nhân nặng nề. Có thể nói là thị phi liên tiếp bủa vây khiến con giáp này rất dễ mang tiếng xấu.

Nhưng càng về cuối ngày, vận thế của con giáp này có sự đảo chiều. May mắn liên tiếp đến với người tuổi Dần. Năng lực và tài năng bản thân được cấp trên nhìn nhận, đánh giá cao nên con giáp này sẽ nhận được những dự án tốt và thu về những khoản thu nhập không nhỏ. Đồng thời, càng về cuối năm, vận đào hoa của người tuổi Dần càng vượng phát, nếu không là hỷ sự về hôn nhân thì cũng là tin vui có thêm quý tử.

Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay hăng hái hoàn thành công việc được giao. 

Công việc: Người tuổi Hợi có công việc nên bạn đã nỗ lực, hăng hái hoàn thành công việc được giao.

Tình duyên: Tình duyên đôi lúc có trắc trở, nhưng đừng vì thế mà buồn phiền.  

Tài lộc: Kinh tế đã ổn định hơn, hãy sắm sửa cho bản thân nhiều hơn. 

 Sức khỏe: Cơ thể suy nhược, cần tẩm bổ những món ngon, bổ dưỡng. 

Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bề trên ban phúc ban phần, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vào đúng 17 giờ ngày 16/8: Xòe tay hứng tiền, ngân khố dư dả, gia đạo hạnh phúc ấm êm

Bề trên ban phúc ban phần, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vào đúng 17 giờ ngày 16/8: Xòe tay hứng tiền, ngân khố dư dả, gia đạo hạnh phúc ấm êm

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 17 giờ ngày 16/8 công thành danh toại, chính thức hết khổ, giàu sang bất ngờ.

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