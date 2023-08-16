Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/8/2023): Thìn tài lộc cứ vào đều đều, Hợi thành công ở nhiều khía cạnh, Dậu nổi bật giữa đám đông

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 09:56

Hôm nay (16/8), 3 con giáp sau có tinh thần tràn đầy lạc quan, sự nghiệp khá suôn sẻ, thu lại lợi nhuận cao.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 16/8/2023, tuổi Thìn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày, nửa kia của bản mệnh luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bản mệnh đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại con giáp này thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/8/2023): Thìn tài lộc cứ vào đều đều, Hợi thành công ở nhiều khía cạnh, Dậu nổi bật giữa đám đông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi hiền lành, dễ gần nên có nhiều quý nhân vây quanh. Sự nghiệp phát triển của con giáp này trong nửa cuối năm 2023 khá suôn sẻ, có thể thành công ở nhiều khía cạnh.

Thứ nhất, họ có thể sống thoải mái. Thứ 2, người tuổi Hợi cũng được nhiều bạn bè trong lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công việc, thu lại lợi nhuận cao.

Con giáp tuổi Hợi kiếm tiền giỏi và chi tiêu tiết kiệm nên áp lực cuộc sống cũng giảm đi đáng kể. Họ cũng sống khiêm tốn, giản dị nên cho dù thành công cũng không bị người khác ghen tị, ngáng chân.

Cứ như vậy, cuộc sống của con giáp này ngày càng như diều gặp gió, không bao giờ lo xuống dốc, nghèo khó nữa.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/8/2023): Thìn tài lộc cứ vào đều đều, Hợi thành công ở nhiều khía cạnh, Dậu nổi bật giữa đám đông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay nổi bật giữa đám đông với sáng kiến hay.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu là thiên tài trong các tác phẩm nghệ thuật, hôm nay bạn đưa ra những sáng kiến thông minh và táo bạo gây sự chú ý đến nhiều người. 

Tình duyên: Người tuổi Dậu vì lịch trình công việc dày đặc, nên bạn chưa tìm được người yêu. 

Tài lộc: Thành tựu tốt tốt, tiền tài tự khắc đến với bạn không phải lo nghĩ nhiều. 

Sức khỏe: Hãy để bản thân thưởng thức âm nhạc thư giãn, hoặc có thể ngồi thiền.

Tử vi hôm nay, thứ Tư (16/8/2023): Thìn tài lộc cứ vào đều đều, Hợi thành công ở nhiều khía cạnh, Dậu nổi bật giữa đám đông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Đúng 17h chiều nay (16/8/2023): 3 con giáp chính thức hết khổ, sớm tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Càng về cuối ngày, vận thế của 3 con giáp sau có sự đảo chiều, làm đến đâu thắng đến đó.

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