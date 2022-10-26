Tử vi 2 ngày (27 và 28/10): 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, đường tài chính suôn sẻ hết nấc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 04:00

Nhờ có thần Tài gọi tên mà 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may cực lớn vào những ngày này, từ tài vận đến phúc khí đều có đầy đủ, gia đạo mỹ mãn.

 

Tuổi Mùi

Ấn Quan cùng tác động sẽ giúp sự nghiệp của người tuổi Mùi bước lên một tầm cao mới. Xuất phát từ mong muốn được thể hiện bản lĩnh, bạn đang dần chứng tỏ được bản thân là người có năng lực và sẽ không nao núng trước tình thế khó khăn. Con giáp này cứ yên tâm thực hiện những kế hoạch, dự định hay triển khai ý tưởng của mình, khả năng thành công là rất cao đó

Tử vi 2 ngày (27 và 28/10): 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề tay trái cũng có nhiều cơ hội để cải thiện tài chính của mình. Thời gian này, tiền bạc tự theo nhau đổ về nhà dù bản thân không mưu cầu gì. Với người làm ăn kinh doanh, con mắt tinh đời giúp bạn phát hiện ra những cơ hội nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Là người dẫn đầu xu hướng, dù không tránh khỏi va vấp nhưng lợi nhuận là khỏi phải bàn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách mạnh mẽ, kiên định, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm không thể không nhắc đến là bạn hay nóng nảy, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trời sinh người tuổi Dần không chịu khuất phục trước mỗi khó khăn. Bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau để xoay sở, cải thiện tình hình. Trong những ngày này, con giáp Dần được sao may mắn chiếu mệnh nên cục diện cũng thay đổi. Bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tử vi 2 ngày (27 và 28/10): 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi liền với những thử thách, đòi hỏi người tuổi Dần phải tập trung và nỗ lực trong công việc. Thời gian tới, người tuổi này sẽ nhận được nhiều công việc, dự án mới. Bạn nên lựa chọn ra công việc, dự án phù hợp với năng lực bản thân. Chớ nên ôm đồm kẻo xôi hỏng, bỏng không.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn thường có tính cách kiên định. Vì thông minh và có năng lực nên khi gặp được cơ hội tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng giành lấy chiến thắng và sống cuộc sống như mong muốn.

Tử vi 2 ngày (27 và 28/10): 3 con giáp lộc nhiều hơn sông, tài vận sáng như trăng Rằm, đường tài chính suôn sẻ hết nấc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, vận khí của Thìn tăng lên gấp bội, vận thế khởi sắc, cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Được nhiều cát tinh hội chiếu, vận quý nhân khởi vượng theo cấp số nhân từng ngày, nên Thìn dễ dàng thoát khỏi vận xui, đón phúc khí về đầy tay. Từ công việc đến chuyện tình cảm, con cái đều thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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