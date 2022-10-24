Tử vi 3 ngày (25, 26 và 27/10): Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 08:30

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày này, nhờ có sự phù trợ từ Thần Phạt và Tài Tinh mà 3 con giáp này vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dả.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi, người tuổi Hợi có thể đón nhận nhiều tin tích cực trong 3 ngày này đặc biệt là về tài lộc. Thời điểm này, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập của bạn rất khả quan. Chẳng những lương ổn định mà nguồn thu bên ngoài từ khoản tiền thưởng, nghề phụ cũng giúp bạn có tài chính dư dả. Người buôn bán kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt hoặc dễ dàng mở rộng quy mô, có thể cân nhắc để theo đuổi.

Tử vi 3 ngày (25, 26 và 27/10): Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự may mắn của con giáp này đến một phần nhờ việc bạn luôn có ý thức tốt về tài chính. Hợi luôn có kế hoạch đề phòng, chuẩn bị trước với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vì vậy bạn không bao giờ rơi vào cảnh bị động. Tuy vậy, việc đầu tư vẫn cần được tính toán thận trọng và cân nhắc kỹ càng hơn. Bản mệnh không nên tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng, nguy cơ rủi ro luôn tiềm tàng mà bạn không thể ngờ tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rời sinh khá may mắn, trong 3 ngày này tài lộc hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý, đặc biệt tài năng lãnh đạo vững vàng, miễn là họ bắt đầu kinh doanh, họ luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và để sống một cuộc sống giàu có.

Tử vi 3 ngày (25, 26 và 27/10): Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, vận may của người tuổi Thìn còn nhiều hơn thế nữa khi có quý nhân tự nhiên mang cơ hội kiếm tiền trao tay bạn. Lúc này đừng ngần ngại thử sức một lần vì có thể từ đây cánh cửa tương lai của bạn sẽ rộng mở vô cùng. Bạn là người vừa giỏi việc nước, vừa giỏi việc nhà lại biết quan tâm chăm sóc người khác hết mực nên tình cảm luôn bền vững. 

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là người có chí cầu tiến, biết cách tạo mối quan hệ tốt đẹp nên xung quanh được nhiều người yêu mến, làm gì cũng có quý nhân phù trợ.

Tử vi 3 ngày (25, 26 và 27/10): Thần Tài thả túi quà to, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái trong 3 ngày này, đôi lúc bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Cũng từ đây, con giáp may mắn dần hoàn thiện bản thân, vươn mình nhận lộc trời ban.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, trung niên hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà

Top 3 con giáp siêng năng lại có chí tiến thủ, trung niên hứa hẹn giàu có, vàng bạc đầy nhà

Những con giáp này tuy không thông minh hơn người nhưng cần cù, chịu khó. Đến tuổi trung niên, họ có thể sẽ trở nên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới