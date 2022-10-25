Trúng độc đắc liên tiếp trong 2 ngày (26 và 27/10): Vận đen tan biến, 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài bội thu, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 07:30

Theo tử vi học, trong 2 ngày này 3 con giáp dần bước vào những ngày khởi sắc. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này cần tập trung theo đuổi, xây dựng sự nghiệp và không ngại phát huy mọi thế mạnh của mình.

 

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê được biết với tính cách hiền lành, chu đáo và nhân hậu. Trong cuộc sống, họ nói ít, làm nhiều, không thích khoa trương, hoa mỹ. Người tuổi Mùi ngày càng khôn ngoan, vững vàng nên sẽ sớm chiếm giữ vị trí tốt trong công việc. Tuổi Mùi là những người thường nằm bắt vận may rất tốt. Trong 2 ngày này, những người tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía đồng nghiệp và người thân.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 2 ngày (26 và 27/10): Vận đen tan biến, 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài bội thu, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, vận may của người tuổi Mùi tăng lên. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên gặp được những điều may mắn trong công việc. Họ được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội để phát huy tài năng và kiếm thêm thu nhập. Thời điểm này, con giáp này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng lên nhanh chóng và sớm có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Tý

Theo tử vi học, tuổi Tý là những người thẳng tính, không giỏi giao lưu kết bạn nên khó có được các mối quan hệ tốt trong công việc. Ngoài ra, những người tuổi này có tính cách trẻ con vốn ngang ngạnh và khá bảo thủ mặc dù bản thân họ có trái tim nhân hậu, tốt bụng nhưng họ thường gặp khó trong giao tiếp với người khác. Đây là hạn chế cần khắc phục của những người tuổi Tý nếu muốn phát triển sự nghiệp.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 2 ngày (26 và 27/10): Vận đen tan biến, 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài bội thu, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, vào 2 ngày này, nếu xét về tổng quan, người tuổi Tý có rất nhiều cơ hội mới, nhờ đó, danh tiếng và tài sản cũng được tăng nhanh. Nhờ các ngôi sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của tuổi Tý bất ngờ thay đổi nhanh chóng, thậm chí, đến bản thân họ cũng không thể tin vào sự thật. Nhờ đó, sự nghiệp của họ sẽ được thăng hoa.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách nhiệt huyết, kiên định, luôn có quyết đoán với những quyết định của bản thân. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Những người này không ngại đối mặt với gian nan, thử thách, luôn biết tiến về phía trước, càng trắc trở họ càng muốn rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Người tuổi Dần luôn tham vọng, luôn muốn có thể xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa mà nhiều người ao ước. 

Trúng độc đắc liên tiếp trong 2 ngày (26 và 27/10): Vận đen tan biến, 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài bội thu, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Dần khi bước vào 2 ngày này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Thay vì cảm thấy đủ thì họ lại càng cố gắng và chăm chỉ hơn nữa, tuổi Dần chỉ cần biết tận hưởng cuộc sống, biết cho đi và không cần nhận lại thì họ càng có được nhiều thứ hơn. Từ thời điểm này, những người tuổi Dần sẽ đạt được mục tiêu của bản thân, không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có được hôn nhân viên mãn, càng lớn tuổi cuộc sống càng hạnh phúc, tài vận cũng dồi dào không ngừng. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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