Tử vi 2 ngày (26 và 27/10): Sách trời đã ghi, 3 con giáp hưởng lộc phú quý, trúng độc đắc liên tiếp, tiền bạc ào ào đổ về két

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 08:30

Dù đang khó khăn cỡ nào nhưng chỉ trong 2 ngày tới đây, những con giáp này sẽ làm ăn phất lên như diều gặp gió.

 

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có cá tính mạnh mẽ, kiên trì, luôn có nhiệt huyết với công việc, một khi đã quyết định làm việc gì sẽ theo đuổi đến cùng. Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn này. Người tuổi Dần khá bản lĩnh, họ không sợ đối mặt với khó khăn trắc trở, mà lấy đó làm động lực để tiến xa hơn, rèn luyện bản thân để có thể xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn.

Tử vi 2 ngày (26 và 27/10): Sách trời đã ghi, 3 con giáp hưởng lộc phú quý, trúng độc đắc liên tiếp, tiền bạc ào ào đổ về két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng về cuối tháng 10 này, tuổi Dần chuẩn bị tinh thần chào đón hỷ sự. Người tuổi Dần không bao giờ ngồi chờ thời mà luôn tự mình cố gắng, tìm tòi những cơ hội mới để gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Dần sẽ lấy lại được những gì đã mất, kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống sắp tới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân mang tính cách cởi mở, lạc quan. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không ngại mạo hiểm. Dù biết khả năng của bản thân không đủ nhưng họ vẫn có nhiều kỳ vọng và luôn mong muốn vượt qua thử thách với những điều mới mẻ. Con giáp tuổi Thân không ngừng học tập, không ngừng cố gắng, vươn lên. Sau một thời gian dài tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, người tuổi Thân thể hiện được năng lực của bản thân trong những thời điểm quan trọng. 

Tử vi 2 ngày (26 và 27/10): Sách trời đã ghi, 3 con giáp hưởng lộc phú quý, trúng độc đắc liên tiếp, tiền bạc ào ào đổ về két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày này, người tuổi này vượt qua nhiều khó khăn và dần đạt được những thành công trong công việc. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, công việc có nhiều khởi sắc. Trong khi những người làm công ăn lương thì có cơ hội phát huy thế mạnh, đường thăng tiến rộng mở. Con giáp tuổi Thân nỗ lực hết mình, không ngừng sáng tạo trong công việc nên thu nhập cứ thế tăng cao, hầu bao rủng rỉnh, không còn khó khăn như trước.

Tuổi Mão

Theo tử vi, trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh. Họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. Kể từ lúc này, vận trình tài lộc của người tuổi Mão sẽ rủng tỉnh. Càng về cuối tháng, cuộc sống tuổi Mão sẽ càng rực rực, có thể thực hiện được nhiều dự định đang ấp ủ.

Tử vi 2 ngày (26 và 27/10): Sách trời đã ghi, 3 con giáp hưởng lộc phú quý, trúng độc đắc liên tiếp, tiền bạc ào ào đổ về két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Hãy luôn có cách để duy trì sự sáng tạo và hứng khởi của mình. Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản dư dả, cuộc sống chẳng còn eo hẹp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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