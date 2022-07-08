Tử vi 15 ngày cuối tháng 7 (16-31/7), 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần VÁC LỘC VỀ NHÀ, vận may gõ cửa tới tấp, tiêu xả láng cũng không hết tiền

Từ 16-31/7/2022, vận trình của con giáp tuổi Sửu khá hanh thông, vạn sự thay đổi theo hướng tích cực. Nhất là trong công việc, có bước đột phá lớn, thành quả vô cùng bội thu.

Tài lộc khởi sắc mạnh, đầu tư thu lãi lớn, Thứ Tài dồi dào, cuối tháng đón không ít tin vui tiền bạc. Tuy nhiên bạn cũng không nên tiêu xài hoang phí tránh hư hao tiền bạc dịp cuối năm. Phương diện sức khỏe tốt, cần tránh những vật sắc nhọn và thời tiết chuyển mùa thất thường.\

Tuy nhiên bản mệnh cần có thời gian phấn đấu dần dần, chớ nóng vội kẻo hỏng việc. Làm gì cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, nên tham khảo ý kiến gia đình để có hướng đi đúng đắn.

Từ 16-31/7/2022, vận trình của con giáp tuổi Sửu khá hanh thông, vạn sự thay đổi theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ 16-31/7/2022. Đây là lúc mọi công việc của bạn thăng hoa và nhận được những thành quả xứng đáng với nỗ lực đã cống hiến.

Chỉ cần bước sang những ngày đầu tháng, tài sản của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Đa phần doanh thu có được đều từ hoạt động kinh doanh. Mọi kế hoạch đầu tư của bạn sẽ hoạt động trơn tru khiến chính bạn cũng phải ngạc nhiên khi so sánh với những ngày trước đó.

Bạn hãy rút ra bài học cho mình, để học cách quan tâm, để ý đến những điều đơn giản nhất. Bạn cũng nhận ra rằng chính những khó khăn trước đó đã giúp bản thânhọc được nhiều bài học kinh nghiệm.

Hãy tin rằng, không gặp gió mưa, một cái cây không thể trưởng thành thành cây cổ thụ. Phải trải qua khó khăn, bạn mới có được những thành quả ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn làm việc gì cũng thông minh, thông suốt. Họ biết tổng kết lại phương pháp làm việc sao cho phù hợp, thuận lợi với chính mình. Không chỉ giỏi làm việc, những người tuổi Thìn cũng rất giỏi trong quan hệ xã hội, thường có được những người bạn “quý nhân”, hết lòng giúp đỡ họ.

Từ 16-31/7/2022, quý nhân sẽ xuất hiện, một tay đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Việc tăng lương, tăng chức không có gì phải bàn cãi. Thu nhập của bạn thậm chí tăng gấp đôi, còn thu được rất nhiều của cải tiền bạc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.