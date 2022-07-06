Tướng mặt của người làm lãnh đạo có đặc điểm ra sao?

Người lãnh đạo phải cần có cung quan lộc cao, rộng, đầy, không có vết sẹo hay lõm, phần da trên trán dày, mịn, không được nhợt nhạt hoặc khô. Để biết cung quan lộc cao hay không bạn có thể sử dụng 5 ngón tay trên 1 bàn tay, đặt vào vị trí cung quan lộc. Nếu cung quan lộc có kích thước lớn hơn 5 ngón tay nằm ngang thì được coi là cao, ngược lại nhỏ hơn là thấp.

Cung quan lộc trong Nhân tướng học là phần trục giữa trán (kéo dài từ đường chân tóc trên đỉnh đầu đến trước phần lông mày), ý nghĩa chính của cung Quan lộc là cho phép phỏng đoán địa vị, chức nghiệp của cá nhân trong xã hội. Theo quan niệm từ thuở xưa, Quan lộc là bổng lộc do địa vị xã hội đem lại. Những người làm quan thời xưa phần lớn đều có Chính Trung sáng sủa, đầy đặn và rộng.

Xương mày là chỗ lông mày mọc lên, trên phương diện nhân tướng học thì bộ phận này thể hiện năng lực, học thức và chí tiến thủ của một con người.

Nếu trên cung quan lộc nổi các đường gân màu xanh thì đây là minh chứng cho việc họ có có tài trí, ứng biến linh hoạt, dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Xương mày nhô cao sẽ thấy phần mày đầy đặn, cao hơn so với phần trán bên trên. Người này có tham vọng, tinh thần trách nhiệm, có cơ hội thăng tiến làm lãnh đạo, quản lý. Để đạt được mục đích, thực hiện lý tưởng bản thân, họ có thể dốc sức làm việc, họ sẽ không chùng chân, không nản chí khi gặp khó khăn.

3. Hai mắt có thần, đồng tử thẳng

Người này phần mắt có lòng đen và lòng trắng rõ ràng, phân minh, đồng tử (con ngươi) đen láy, thẳng. Những người này có tấm lòng lương thiện, quang minh lỗi lạc, phải trái rõ ràng, công bằng chính trực, có trí tuệ, sức khỏe tốt và hiền minh, biết phân biệt đúng sai, không bị kẻ tiểu nhân lôi kéo, dùng đức phục nhân.Người lãnh đạo này được lòng và được cấp dưới nể phục, kính trọng.

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

4. Lưỡng quyền cao, đầy đặn

Lưỡng quyền là phần gò má, phần nhô cao ở hai bên má, nằm ngay dưới đuôi mắt. Trong nhân tướng học, lưỡng quyền tượng trưng cho uy quyền, khả năng quyết tâm, ý chí và cũng là một trong những bộ phận quyết định tới vận số, tính cách của 1 người.

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Nếu người có phần Lưỡng quyền đầy đặn, cao, rộng, xương hơi nhô lên 1 chút (không nên quá cao, nhọn, có các nếp nhăn, đường vân) thì họ có tướng lãnh đạo. Họ có chí tiến thủ cao, tinh thần đấu tranh mạnh mẽ, ứng biến linh hoạt, có ảnh hưởng lớn trong 1 tổ chức nào đó.

5. Mũi hình túi mật treo

Ngoài những đặc điểm tướng trên thì có cái mũi to và một cái cằm đầy đặn cũng là người có tướng lãnh đạo, phú quý và công danh lâu dài.

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Người có mũi này có sống mũi thẳng, phần chóp mũi đầy và dài, 2 cánh mũi mở rộng, đầy đặn trông như túi mật treo. Những ai sở hữu mũi túi mật treo thường rất thông minh và lý trí, suy nghĩ các vấn đề logic, có chí tiến thủ, nỗ lực hết mình về sự nghiệp.

6. Đường pháp lệnh sâu, rõ ràng

Đường pháp lệnh là đường chạy từ hai bên cánh mũi xuống tới cằm, phản ánh uy lực và khí thế của một người, tượng trưng cho mệnh lệnh, pháp chế và uy quyền. Đường pháp lệnh cần sâu, rõ ràng, không bị đứt quãng khi mím môi, chạy từ mũi xuống cằm chứ không nên chạy thẳng vào miệng.

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Vân Pháp lệnh thường xuất hiện khi ở độ tuổi 33, 34, nếu xuất hiện trước 30 chủ nhân sớm thành đạt, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, là người tài giỏi song nhiều mưu mô. Người lãnh đạo thường có vân pháp lệnh rộng, dài và sâu, hình dạng thường nhìn như chuông úp.

7.Nhân trung sâu, thẳng, mở rộng

Nhân trung là rãnh nhỏ nằm ở phía dưới đầu mũi kéo dài đến môi trên. Người lãnh đạo thường có nhân trung thẳng (không bị lệch, nhô, vòng vèo), vị trí này không có các nếp nhăn, sẹo, nốt ruồi đen, nhân trung sâu (2 bờ nhân trung nổi lên có thể quan sát bằng mắt thường).

Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Họ có tuổi thơ không được may mắn về vật chất, phải bươn chải kiếm sống nhưng khi lớn lên mạnh mẽ, có nhiều nỗ lực nên đạt được thành công, trở thành lãnh đạo tài năng.