Tử vi 7 ngày tới (7/7 - 13/7), sao may mắn soi sáng, phúc khí hanh thông, 3 con giáp vét sạch lộc trời, thời vận chuyển đổi, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 12:54

Tử vi 7 ngày tới (7/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn thời vận chuyển đổi, thuận đường công danh, phát phát phát lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới phát tài phát lộc, phú quý đầy nhà. Con giáp may mắn này có thể gặp được quý nhân phù trợ, mở ra cơ hội thăng tiến, tiền tài ùn ùn đổ vào túi. Thuận lợi là vậy nhưng con giáp vẫn nên thận trọng. Nếu có thể, bạn nên chuẩn bị trước các phương án phòng bị cho những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra để đảm bảo đạt được mục tiêu một cách tuyệt đối.

Ngoài công việc, con giáp cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhất là nữ giới, là người giữ lửa hôn nhân thì đừng bao giờ so sánh chồng mình với chồng người ta vì có thể khiến đàn ông tự ái, phật lòng.

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Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới phát tài phát lộc, phú quý đầy nhà - Ảnh minh họa: Interne

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới lộc lá đầy nhà, làm gì cũng suôn sẻ. Vận thế của con giáp có sự chuyển biến tích cực. Tài khí, tài phú của bản mệnh không ngừng tăng lên. Nhiều khả năng, con giáp may mắn này còn có thể nhận được những khoản tiền lớn từ việc đầu tư kinh doanh trước đây hoặc những nghề tay trái tưởng chừng đã tàn lụi. Thìn tiền bạc rủng rỉnh, mặc sức chi tiêu.

Chuyện tình cảm của con giáp trong thời gian này phát triển thấy rõ. Bản mệnh và nửa kia tâm đầu ý hợp, tiến thêm một bước trong mối quan hệ của cả hai. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận hạnh phúc mới.

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Người tuổi Thìn trong 7 ngày tới lộc lá đầy nhà, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 7 ngày tới  nhận nhiều tin hỷ. Con giáp sẽ được thần phật phù hộ, thuận lợi đạt được những gì mình muốn. Bản mệnh sẽ nhận được nguồn tài phú khiến người khác phải ghen tỵ, đồng thời mọi xui xẻo về tiền bạc đều được hóa giải hết. Con giáp có thể nhanh chóng trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Các mối quan hệ cũng rất phát triển tạo chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của bản mệnh sau này. Đừng ngại ngần mà con giáp hãy luôn tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

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Người tuổi Tý trong 7 ngày tới  nhận nhiều tin hỷ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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