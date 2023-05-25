Tử vi 12h30 ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Tý vạn sự hanh thông, Tỵ được quý nhân phù trợ, Sửu nóng nảy bất thường

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất khôn ngoan, biết người biết ta, làm gì cũng cố gắng chỉn chu nhất có thể. Tuổi Tỵ cũng rất quan tâm đến những người xung quanh và biết cách đối nhân xử thế nên luôn được yêu mến. Con giáp tuổi Tỵ cũng rất kiên trì, theo đuổi ước mơ đến cùng nên thành công chỉ là điều sớm muộn mà thôi.

Mặc dù trong thời gian gần đây, sóng gió liên tục ập đến khiến công việc không mấy suôn sẻ, nhưng con giáp này vẫn giữ vững mục tiêu, tìm mọi cách để vượt qua khó khăn. Dự báo sắp tới, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông nhờ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương sẽ sớm được thăng quan, tiến chức, công việc ngày càng suôn sẻ, tài vận tăng lên.

Với những người có tài buôn bán lại có tâm thiện lành, biết nhìn xa trông rộng, siêng làm điều tốt thì thu nhập sẽ tăng lên bất ngờ, biến ước mơ thành hiện thực. Con giáp này nhờ vào tài đức mà dễ dàng đạt đến địa vị cao trong xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu nóng nảy thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Con giáp này cho rằng mình là người hiểu rất rõ vấn đề nên lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo ý kiến của bản thân.

Người làm lãnh đạo có thể gây ra bức xúc cho nhân viên. Có vẻ như bản mệnh đang quá độc đoán, không chịu đặt mình vào vị trí của người khác nên thường đưa ra những quyết định oái oăm, khó thực hiện với tất cả mọi người.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày mới này, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bản mệnh trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm