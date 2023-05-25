Tử vi 12h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mùi tình yêu gõ cửa, Thìn có cơ hội thăng tiến, Hợi cẩn thận thị phi

Tâm linh - Tử vi 25/05/2023 11:37

Theo tử vi con giáp, đây chính là thời cơ để 3 con giáp sau đạt được nhiều thành công hơn trong công việc và đầu tư.

Tuổi Mùi 

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi hôm nay tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có ai đó bày tỏ thiện cảm với bạn, bạn nên cho người ấy cơ hội để đến gần với mình hơn. Hãy để quá khứ ngủ yên và để tình yêu một lần nữa gõ cửa.

Chính Ấn soi rọi tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, có đầu có đuôi, bạn được cấp trên công nhận và tin tưởng giao cho nhiều công việc khó khăn. Đây chính là thời cơ để bạn được thăng chức, tăng lương.

Tử vi 12h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mùi tình yêu gõ cửa, Thìn có cơ hội thăng tiến, Hợi cẩn thận thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn thông minh lại có vận may trời ban nên làm ăn thuận lợi. Con giáp này có sự nhạy cảm với các cơ hội, không ngại thử thách bản thân, dám vượt ra khỏi vùng an toàn để bứt phá. Từ 25/5 dương lịch, bản mệnh có thêm cơ hội thăng tiến, đạt được nhiều thành công hơn trong công việc và đầu tư.

Bản mệnh cần chú ý rằng cuộc đời không phải toàn màu hồng, không nên quá mộng mơ mà nên quan sát thực tế để có hành động phù hợp, giúp bản thân nhanh chóng hoàn thành mục tiêu.

Về mặt tình cảm, tuổi Thìn có cơ hội hâm nóng chuyện tình yêu đôi lứa. Người độc thân cũng có thể gặp được người mình ưng ý.

Tử vi 12h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mùi tình yêu gõ cửa, Thìn có cơ hội thăng tiến, Hợi cẩn thận thị phi - Ảnh 2

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 25/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi bận tâm nhiều những chuyện ngoài lề, không tập trung hoàn thành công việc được giao.

Công việc: Người tuổi Hợi tránh xa những thị phi công việc, tập trung hoàn thành những mục công việc được giao. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Hợi không phải lúc nào cũng theo ý muốn, hãy thấu hiểu người ấy để cả hai cùng nhau hạnh phúc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa ổn định, thiếu thốn. 

Sức khỏe: Đừng bỏ bữa cơm, không tốt sức khỏe của bạn.

 Tử vi 12h ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Mùi tình yêu gõ cửa, Thìn có cơ hội thăng tiến, Hợi cẩn thận thị phi - Ảnh 3

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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Theo tử vi tháng 5, 3 con giáp sau có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay.

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