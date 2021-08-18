Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/8/2021: Xử Nữ thiếu tự tin, chuyện tình cảm, công việc sẽ thuận lợi với cung nào?

Bạch Dương nên tìm hiểu kỹ mọi vấn đề để xử lý chúng một cách thỏa đáng nhất. Những ý kiến trái chiều có thể là nguyên nhân chính gây ra những xung đột của bạn với đồng nghiệp.

Công việc: Công việc thời điểm này không nên vội vàng vì làm cái gì cũng cần có thời gian.

Tình cảm: Bạch Dương luôn mong người ấy đối xử tốt với mình nhưng bạn không thể biết được sau đó là bao câu chuyện không hay.

Tiền bạc: Bạch Dương nếu muốn người khác không làm khó mình thì nên trả tiền cho họ đi nhé.

Con số may mắn trong ngày: 21, 67

Kim Ngưu

Hôm nay Kim Ngưu gặp được nhiều may mắn. Cung hoàng đạo này có sự thể hiện xuất sắc nhất là trong công việc khiến ai cũng phải ghi nhận. Con đường thăng tiến của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ.

Tình cảm: Kim Ngưu không thể bày tỏ tình cảm của mình với người ấy vì có rất nhiều rào cản về mặt ngoại hình.

Công việc: Trong công việc, bạn càng ghét người khác thì họ càng thành công hơn, bạn hãy xuống nước và học hỏi đi.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc của bạn lúc này không được tốt.

Con số may mắn trong ngày: 31, 45

Song Tử

Theo tử vi ngày mới, Song Tử cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và dồi dào trong cơ thể. Các ý tưởng sáng tạo liên tục xuất hiện trong đầu cung hoàng đạo này, bạn hào hứng chia sẻ với mọi người, và rất mong muốn những ý tưởng đó có thể đi vào thực tiễn và thành công.

Tình cảm: Song Tử vào ngày hôm nay sẽ có những xích mích lớn với người ấy, vì vậy hãy cố gắng để người ấy và bạn bình tĩnh nhé.

Công việc: Cung hoàng đạo này có thể mắc những lỗi sai nhỏ nhất trong công việc của mình.

Tiền bạc: Việc chi tiêu bị hạn chế vì bản thân bạn không biết cân đối.

Con số may mắn trong ngày: 22, 67

Cự Giải

Cự Giải có tinh thần trách nhiệm với công việc, chính vì vậy bạn nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp trên. Là người kiên trì và chăm chỉ, bạn luôn được đánh giá rất cao trong công việc.

Tình cảm: Cự Giải không mong muốn được người ấy quan tâm nhưng bạn lại luôn cho mình là người mạnh mẽ.

Công việc: công việc của Cự giải trong thời điểm này không được thuận lợi vì Sao Hỏa đang di chuyển đến gần.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc không phải lúc nào cũng nói ra được nên điều gì cần thì bạn nên im lặng.

Con số may mắn trong ngày: 10, 66

Sử Tử

Sư Tử sẽ gặp phải một số rắc rối. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, cung hoàng đạo này sẽ dễ dàng xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Tình cảm: Sư Tử đừng cố tìm kiếm những người có cùng quan điểm lạ lùng như bạn nữa nhé.

Công việc: Nếu không muốn công việc bị đình trệ thì hãy cố gắng thật nhiều vào nhé.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này sẽ biết chi tiêu tiết kiệm sau những ngày ăn chơi quên đường về.

Con số may mắn trong ngày: 4, 90

Xữ Nữ

Xử Nữ đang có xu hướng thiếu tự tin. Nếu như cung hoàng đạo này không khắc phục sớm thì nó sẽ là cản trở lớn đến sự thành công của bạn.

Tình cảm: Xử Nữ không thể cân bằng được cảm xúc, đặc biệt là trong thời điểm này vì có quá nhiều thứ cần phải lo lắng.

Công việc: Trong công việc, bạn không thể lúc nào cũng giữ khư khư những quan điểm như cũ được.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc đừng để người khác phải nhắc nhở nhé.

Thiên Bình

Thiên Bình ưa thích sự bình yên và thoải mái. Chòm sao này chẳng muốn xảy ra tranh chấp với ai cả. Cung hoàng đạo này rất linh hoạt khi đối diện với những khó khăn.

Tình cảm: Thiên Bình trong ngày có thể giúp đỡ những người bạn của mình vượt qua khó khăn.

Công việc: Cung hoàng đạo này nên tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình thay vì nghi ngờ họ phản bội bạn.

Tiền bạc: Tình hình tài chính khả quan, vì vậy hãy cố gắng chi tiêu vừa vặn như bây giờ là được.

Con số may mắn trong ngày: 14, 67

Bọ Cạp

Bọ Cạp sẽ rất mạnh mẽ và độc lập trong mọi việc. Chòm sao này đang sẵn sàng mở lối đi riêng. Chính sự quyết đoán của bản thân sẽ có thể giúp cho bạn có thể đạt được những thành công lớn.

Tình cảm: Bọ Cạp không cần phải lúc nào cũng chiều chuộng người khác nhưng bạn phải biết điểm dừng ở đâu nhé.

Công việc: Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, vì vậy hãy cố gắng để mọi người nhìn thấy sự cố gắng của bạn.

Tiền bạc: Chòm sao này gặp vấn đề về tài chính.

Con số may mắn trong ngày: 34,78

Nhân Mã

Nhân Mã hãy chú tâm hơn vào những việc bản thân đang làm, đừng vì lo chuyện người khác mà xao nhãng.

Tình cảm: Nhân Mã chỉ cần nói chuyện với người đó về những chuyện gần đây ắt hẳn họ sẽ tin tưởng bạn thôi.

Công việc: Nhân Mã không nên nói những lời không hay với đồng nghiệp vì họ có thể sẽ phật lòng đấy nhé.

Tiền bạc: Tử vi trong ngày cho thấy bạn không được may mắn trong công việc.

Con số may mắn trong ngày: 25, 55

Ma Kết

Ma Kết hãy chú ý hơn đến các quyết định quan trọng của bản thân. Ngày hôm nay, bạn sẽ có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối về công việc mà chòm sao này cũng không tìm được nguyên nhân là gì. Nếu cần thiết, bạn hãy nhờ tới sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

Tình cảm: Ma Kết trong ngày có xảy ra cãi cọ với người ấy tuy nhiên bạn có thể xuống nước để cả hai bình tĩnh lại.

Công việc: Công việc vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi cấp trên phát hiện ra những lỗ hổng trong công việc của bạn.

Tiền bạc: Về tài chính hãy cân nhắc cẩn thận cho đến khi bạn nhận được những đền đáp xứng đáng với công sức của mình.

Con số may mắn trong ngày: 12, 56

Bảo Bình

Bảo Bình hãy nâng cao tinh thần cảnh giác cao. Những lời nói tuy là rót mật nhưng không đáng tin cậy, bạn nên cẩn thận. Hôm nay bạn không tập trung vì tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Tình cảm: Trong tình yêu, người yếu thế hơn luôn là Bảo Bình vì bạn không phải lúc nào cũng có thể bình tĩnh ở bên người ấy được.

Công việc: Đừng vô tình với người khác như thế vì không phải lúc nào bạn cũng có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp đâu.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc của cung hoàng đạo này tương đối tốt.

Con số may mắn trong ngày: 16, 55

Song Ngư

Song Ngư sẽ nhận được lời khuyên từ ai đó thì chòm sao này có thể lắng nghe, tuy nhiên trước khi quyết định vấn đề bạn cũng cần ghi nhớ và chọn lọc.

Tình cảm: Song Ngư hôm nay rất bận rộn nên không có thời gian để quan tâm đến người ấy nữa.

Công việc: Chòm sao này nên có sự chuẩn bị kỹ hơn trong công việc vì không phải lúc nào bạn cũng thuận lợi.

Tiền bạc: Có vay thì có trả, đừng vì người khác dễ tính mà không trả nợ nhé.

Con số may mắn trong ngày: 26, 67

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet