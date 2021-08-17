Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 17/8/2021: Song Tử thay lòng vì người thứ 3, Cự Giải công việc thuận lợi và con số may mắn

Tiếp nối tử vi ngày 16/8/2021, sao Thủy và sao Diêm Vương tạo thành góc 135 độ cho thấy Bạch Dương sáng tạo và đầy ý tưởng nhưng lại không hài lòng với cách thể hiện tài năng hiện tại. Vì thế bạn khao khát tìm cách thể hiện mới.

Công việc: Chuyện công việc vốn không được thuận lợi chỉ vì bạn đang xem nhẹ mọi sự giúp đỡ của đồng nghiệp.

Tình cảm: Có thể sẽ vì những lời nói của người ấy mà thay đổi hoàn toàn bản thân của mình một cách không thương tiếc.

Tiền bạc: Bạch Dương chỉ cần duy trì chi tiêu như hiện tại là được.

Con số may mắn trong ngày: 21, 99

Kim Ngưu

Tử vi cung Kim Ngưu ngày 17/8/2021, mặc dù Kim Ngưu rất chịu khó tiếp cận các mối quan hệ xã hội, nhưng bạn khó có thể duy trì chúng lâu dài trong đoạn quá cảnh Sao Kim di chuyển vào cung Thiên Bình. Điều này phản ánh tính cách bồng bột vốn tồn tại trong con người bạn.

Tình cảm: Kim Ngưu không có phép bản thân mình bi lụy trước những lời nói không hay của người ấy.

Công việc: Trong công việc, nếu bạn quá cứng rắn không có lúc nào mềm thì có thể bạn sẽ phải mất đi nhiều cơ hội đấy.

Tiền bạc: Nguồn thu nhập chính có vẻ như đang giảm đi rồi đấy.

Con số may mắn trong ngày: 31, 45

Song Tử

Chuyện tình yêu còn chứa đựng buồn phiền. Nếu đã dứt khoát từ bỏ tình yêu không xứng với mình thì bạn cũng nên để quá khứ ngủ yên. Việc khơi gợi lại những chuyện đã qua chỉ càng khiến chòm sao này cảm thấy mỏi mệt, đau lòng.

Tình cảm: Song Tử trong ngày sẽ đánh mất tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba khiến bạn thay lòng.

Công việc: Cung hoàng đạo này quá tin tưởng đồng nghiệp nên bạn sẽ vướng phải vòng lao lý vì tin người quá mức.

Tiền bạc: Những khoản chi tiêu trong lúc này nếu không cần thiết hãy cắt giảm.

Con số may mắn trong ngày: 22, 67

Cự Giải

Ngày Mặt Trăng hợp với sao Mộc góc 72 độ, Cự Giải có thể sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn xử lý công việc nhanh gọn, nhờ có kinh nghiệm và kiến thức cùng khả năng ứng biến linh hoạt của mình.

Tình cảm: Cự Giải chỉ cần suy nghĩ lại xem thời gian gần đây mình có đắc tội với ai không bạn sẽ biết được bản thân mình bị rèm pha là tại sao.

Công việc: Công việc của Cự Giải có vẻ thuận lợi.

Tiền bạc: Tiền bạc kiếm được đều là do bạn cố gắng từ thuở chưa có gì.

Con số may mắn trong ngày: 10, 66

Sư Tử

Tử vi cung Sư Tử ngày 17/8/2021, Sư Tử luôn chia sẻ niềm vui và sự thích thú của mình về sự nghiệp trong chu kỳ Sao Kim tại Thiên Bình. Bởi vì chúng là những liều thuốc kích thích tốt nhất trong công việc của bạn.

Tình cảm: Sư Tử bạn đang tìm kiếm những người bạn để cùng góp vốn làm ăn nhưng không ai chịu tin bạn cả.

Công việc: Chuyện công việc của Sư Tử vẫn cần được cân nhắc lại vì bạn không thể làm được gì cả.

Tiền bạc: Cung hoàng đạo này nên chú ý hơn với những chuyện xảy ra gần đây.

Con số may mắn trong ngày: 24, 78

Xữ Nữ

Vận trình tình cảm được duy trì bình ổn. Nhìn chung thì không quá mãnh liệt nhưng cũng chưa tới nỗi lạnh nhạt. Sự quan tâm và tình yêu chân thành giữa các cặp đôi dần trở thành nghĩa vụ chứ không còn đơn thuần là phụ thuộc vào cảm xúc.

Tình cảm: Xử Nữ nên chú ý với những lời người ấy nói ra nếu bạn không làm có nghĩa là không tôn trọng họ.

Công việc: Công việc sẽ có những thăng lúc trầm, vì vậy hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và đi lên nhé.

Tiền bạc: Bạn được người thân hỗ trợ cho rất nhiều.

Con số may mắn trong ngày: 25, 78

Thiên Bình

Vận trình tình cảm có chút bất an. Tử vi nhắc nhở Thiên Bình cần phải tỉnh táo hơn trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Ngoài ra, bạn đừng để chút quan tâm nhỏ nhặt của người ấy khiến mình lầm tưởng rằng đó là sự chân thành.

Tình cảm: Thiên Bình có thể sẽ có nhiều lý do để kết thúc mối quan hệ nhập nhằng cùng với người đó.

Công việc: Cung hoàng đạo này không nên chỉ trích người bạn của mình chỉ vì người ấy không có kinh nghiệm như bạn.

Tiền bạc: Bạn đã bỏ nhiều tiền ra làm từ thiện và có ích cho xã hội.

Con số may mắn trong ngày: 14, 70

Bọ Cạp

Tử vi cung Bọ Cạp ngày 17/8/2021, tài chính của Bọ Cạp có những dấu hiệu khởi sắc. Thu nhập của bạn trong đoạn quá cảnh Sao Kim tại Thiên Bình được dự báo tăng hơn so với những khoảng thời gian trước rất nhiều nhờ vào những khoản tiền thưởng trong công việc của bạn. Bọ Cạp có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm các đồ dùng bạn cần mà không phải cân đo đong đếm.

Tình cảm: Bọ Cạp luôn biết lúc nào cần làm gì và lúc nào không nên làm gì và bạn chọn cách im lặng khi ở bên người đó.

Công việc: Nếu cứ chới với thực tại bạn sẽ không thăng tiến được đâu, hãy nhớ đó là nguyên tắc nhé.

Tiền bạc: Chòm sao này chỉ nên tiết kiệm tiền đừng tiêu hoang phí.

Con số may mắn trong ngày: 34, 60

Nhân Mã

Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Dường như mối quan hệ tình cảm của bạn với nửa kia đang rơi vào bế tắc. Thay vì cứ cố chấp bảo vệ cái tôi của mình thì hãy để cho cả hai có khoảng không gian riêng tư, đó là cách tốt nhất để xốc lại tinh thần của cả hai.

Tình cảm: Nhân Mã nếu muốn người khác giúp đỡ cho mình thì hãy cố gắng để họ thấy tại sao phải giúp bạn chứ.

Công việc: Nhân Mã rất thiện lương vì vậy công việc của bạn được thuận lợi cũng do đồng nghiệp giúp đỡ.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc trong lúc này có thể không thuận lợi nhưng đừng vì thế mà thất vọng nhé.

Con số may mắn trong ngày: 45, 89

Ma Kết

Tử vi cung Ma Kết ngày 17/8/2021, hôm nay Ma Kết là người bạn tốt và là mẫu đối tác làm ăn lý tưởng. Bạn tạo được nhiều cơ hội về tài chính nhờ đem đến cho đối tác cảm giác được tôn trọng và bình đẳng. Bạn rất biết cách quan sát, khống chế được cảm xúc cá nhân và dùng cái đầu tỉnh táo của mình để suy xét chuyện tiền bạc.

Tình cảm: Ma Kết đừng vì chuyện tình cảm có những điều không hay mà đổ lỗi lên người thân của mình nhé.

Công việc: Trong công việc, bạn có thể sẽ không phải chịu áp lực từ cấp trên nhưng không có nghĩa là được thoải mái.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc lúc này khá khó khăn với bạn đấy, hãy tiết kiệm đi.

Con số may mắn trong ngày: 15, 77

Bảo Bình

Chuyện tình yêu đôi lứa kém sắc buồn bã. Mặc dù vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm êm ấm thì chòm sao này vẫn không tránh được cảm giác, đơn độc. Điều này có thể xuất phát từ việc bạn đang tự tách mình ra khỏi những người xung quanh.

Tình cảm: Bảo Bình rất mong muốn được người ấy trợ giúp trong công việc nhưng bạn không biết rằng điều này lại là bất lợi cho bạn.

Công việc: Bạn cần cân nhắc những yêu cầu cho công việc mới thay vì muốn thay đổi quá mức.

Tiền bạc: Tiền bạc hãy chi tiêu cẩn thận kẻo bị hết lúc nào không hay đấy nhé.

Con số may mắn trong ngày: 16, 45

Song Ngư

Tử vi cung Song Ngư ngày 17/8/2021, chuyện tình cảm nhờ sao Kim nên mọi người sẽ phải ghen tị với Song Ngư khi tình yêu diễn ra khá thuận lợi. Những Song Ngư đã có “đối tác” thì các bạn sẽ có nhiều thời gian bên nhau, dính với nhau như sam, cảm giác mệt mỏi sẽ tan biến khi bạn ở bên người ấy

Tình cảm: Song Ngư trong ngày được Ngu Tinh giúp đỡ nên chuyện tình cảm của bạn khá thuận lợi.

Công việc: Chòm sao này quá đãng trí khi bạn quên cả những điều cơ bản nhất trong công việc hàng ngày của mình.

Tiền bạc: Chuyện tiền bạc hãy cứ minh bạch nếu bạn kinh doanh cùng ai.

Con số may mắn trong ngày: 26, 67

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Ảnh minh họa: Internet