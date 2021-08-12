Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/8: Tình cảm, công việc, sức khỏe, Xử Nữ quá ham mê công việc

Bạch Dương là người rất tốt bụng, thân thiện, hay giúp đỡ người khác. Bạn không ngại ngần bất cứ việc gì, nếu có ai đó nhờ bạn hỗ trợ thì rất sẵn lòng. Những việc này đối với bạn không phải là điều to tát hay lớn lao gì vì mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Về mặt tài lộc : Tình hình tài chính có phần khởi sắc nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Có những quyết định vội vàng sẽ khiến bạn phạm sai lầm liên quan tới tiền bạc khiến bạn phải chịu trách nhiệm cho cả tương lai đấy.

Về công việc : Trong hoàn cảnh có nhiều trở ngại, bạn nên chọn việc giữ lấy lòng tin. Mất đi lòng tin của người khác thì làm gì cũng không thành. Giá trị bản thân không được công nhận chính là cái giá phải trả lớn nhất.

Về mặt tình cảm: Đừng quá trông đợi vào điều gì đó thay đổi quá nhanh từ người ấy. Nếu yêu người ta, bạn chấp nhận cả điểm hay, điểm dở của đối phương.

Kim Ngưu

Kim Ngưu trở nên cố chấp và cứng đầu hơn mọi khi, người ấy nói gì bạn cũng không muốn thỏa hiệp thậm chí là không muốn nghe bất cứ điều gì. Để tránh quan hệ tình cảm rạn nứt thì bạn cần nhẫn nhịn và linh hoạt hơn, nếu tình trạng này kéo dài thì đến lúc nào đó người ấy sẽ không chịu được mà buông tay.

Về công việc: Để tránh thiếu sót việc không thực hiện nhiệm vụ nào đó trong ngày hôm nay thì bạn nên lên danh sách từ đầu và đánh dấu việc gì làm rồi, việc gì chưa.



Về mặt tài lộc: Những thứ cần phải chi tiêu chẳng bao giờ hết, kể cả khi bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Do đó, không phải ai ngoài bạn là người tự kiểm soát tình hình thu chi của bản thân, đừng đợi có nhiều tiền mới tiết kiệm.



Về mặt tình cảm: Bạn đang bị những vấn đề liên quan tới quá khứ hoặc là tuổi thơ không hạnh phúc ảnh hưởng tới lựa chọn của mình ở hiện tại.

Song Tử

Song Tử làm việc khá chuyên nghiệp vì trước đó bạn đã chuẩn bị kế hoạch vô cùng kỹ càng trong ngày đầu tuần này. Bạn chỉ việc thực hiện từng việc đã được sắp xếp sẵn nên áp lực cũng giảm đi đáng kể, mọi việc đều nằm trong dự tính và sự kiểm soát của bạn. Ngày mới không quá vất vả và bạn có thể hoàn thành một cách nhanh chóng.

Về công việc: Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc của bạn trong thời điểm hiện tại đấy. Nếu ai đó nhắc nhở thì chú ý lắng nghe và sửa đổi, đừng một mình một ý như vậy nhé.

Về mặt tài lộc: Đừng tham gia mấy trò may rủi khi chính bạn còn không biết mình đang làm gì. Đừng vội đưa tiền cho ai đó đầu tư vì sau đó bạn mất cả tiền lẫn niềm tin.



Về mặt sức khỏe: Bộ não con người làm việc hiệu quả hơn rất nhiều khi biết nghỉ ngơi điều độ. Hãy nghỉ ngơi vì có thể ý tưởng xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất, có thể là lúc chạy bộ trong công viên, làm việc nhà, khi mà tâm trí bạn không còn chú ý đến.

Cự Giải

Cự Giải khá hài hòa, sức hấp dẫn và năng lượng dồi dào của bạn lan tỏa nên được mọi người quý mến. Ngay cả đến những đứa trẻ con đều rất yêu thích bạn. Có lẽ một phần nhờ sự duyên dáng và hòa đồng, cùng trái tim nhân hậu của bạn. Vì thế mà có gặp phải khó khăn thì đều được nhiều người giúp đỡ tận tình.

Về công việc: Bạn nên học cách tương tác với mọi người khéo léo hơn, đừng cố chấp cho rằng mọi người sai còn chỉ bạn là đúng. Riêng cách nghĩ này cũng đã cho thấy bạn đang đi sai đường rồi đấy.

Về mặt tài lộc: Tình hình tài chính của bạn có phần giảm sút vì bạn không có ý thức kiểm soát chúng từ sớm. Bạn nên tránh mua những món đồ đắt tiền trong thời gian nguồn thu nhập đang có dấu hiệu giảm dần như thời điểm này.



Về mặt tình cảm: Bạn đang có cảm giác khác lạ và bắt đầu những mối nghi ngờ trong đầu. Nếu thường xuyên bất an thì bạn có thể hỏi thẳng để hai người có cơ hội đối thoại, xóa tan những suy nghĩ trong đầu bạn.

Sư Tử

Sư Tử muốn có nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thế nhưng điều đó không có nghĩa là bạn mù quáng tin vào ai đó, bạn biết cân nhắc để tập trung vào những người thực sự có tác động tích cực với bạn mà thôi. Có như vậy thì công việc mới tiến triển thuận lợi và bạn cũng sẽ thực hiện được mục tiêu đã đề ra của mình. Con đường đến với thành công không phải dễ dàng.

Về công việc: Muốn thời gian phát huy được tối đa tác dụng, phải học cách lên kế hoạch. Liệt kê công việc cần làm mỗi ngày, như vậy bạn sẽ có một khái niệm về thời gian rõ ràng, và làm được nhiều việc có ích hơn.



Về mặt tài lộc: Bạn phải bắt tiền sinh lời cho mình, hay nói cách khác - tiết kiệm để đầu tư. Bạn không cần phải mua cổ phiếu hay tài sản ngay lập tức - dùng tiền tiết kiệm để nâng cao năng lực bản thân cũng là một loại đầu tư.



Về mặt sức khỏe: Bạn mạnh khỏe, vui vẻ đó thực sự là điều đáng mừng trong thời gian dịch bệnh này. Thế nhưng đừng vì thế mà chủ quan bạn nhé, nhớ làm theo những yêu cầu của Bộ y tế yêu cầu nữa nha.

Xữ Nữ

Xử Nữ cũng dần tạo dựng được uy tín cá nhân trong công việc. Nhưng mặt trái của nó chính là vì quá ham mê công việc mà bạn thường xuyên bỏ bữa, sử dụng thức ăn nhanh cho tiện lợi…dẫn đến nguy cơ mắc bệnh cao. Dù bạn có chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình tốt thì công việc mới đạt hiệu quả.

Về công việc: Nếu sau bao năm đi làm mà bạn vẫn ở vạch đích, nếu không phải vì tuổi trẻ lười biếng, thích an nhàn, thì chính là vì thiếu đi kế hoạch hành động hiệu quả. Hãy nuôi ý chí để thay đổi nếu không bạn sẽ chẳng thể nào giữ được sự ổn định mà bạn muốn.



Về mặt tài lộc: Hãy nhạy cảm với tiền bạc, chớ đứng ra bảo lãnh cho ai đó. Làm như vậy là bạn đang gánh vác một phần trách nhiệm tài chính của họ, và nếu họ đang nợ nần chồng chất, bạn sẽ phải trả cái giá rất đắt.



Về mặt sức khỏe: Sáng thức dậy, hãy thử viết ra những điều tích cực - chẳng hạn như 3 điều bạn biết ơn nhất, một dự định tích cực trong ngày - có thể cải thiện tâm trạng cả ngày của bạn.

Thiên Bình

hiên Bình luôn là người mang lại niềm tin cho đồng nghiệp hay đối tác, mà không phải ai cũng làm được điều này. Đó cũng là lí do tại sao bạn được cấp trên trao cho nhiều trọng trách. Tình hình tài chính khá ổn định, không có biến chuyển gì lớn.

Về công việc: Bạn đang sợ xảy ra xung đột với người khác, gặp phải thiệt thòi cũng không dám hé răng nửa lời, một mình âm thầm chịu đựng. Ở nơi làm việc khốc liệt, bạn càng thật thà, hiền lành, người khác càng được nước lấn tới ức hiếp bạn.



Về mặt sức khỏe: Chế độ ăn của bạn được kiểm soát cẩn thận khi bạn tính được rằng hôm nay nên ăn gì và khi nào được ăn thỏa thích, nhờ đó mà bạn có thể dễ dàng tăng cân hay giảm cân trong khả năng cho phép.



Về mặt tình cảm: Bạn không nên tiếp tục chịu đựng tổn thương mà đối phương gây ra cho bạn. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên bạn rơi vào tình trạng này. Hãy học cách tỉnh táo và đừng nhẹ dạ tin vào lời của những người không xứng đáng với bạn đi nhé.

Bọ Cạp

Bọ Cạp không tiến triển cho lắm nên bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang, bối rối. Bạn luống cuống, vội vàng đi tìm sự giúp đỡ hết người này đến người khác để tìm giải pháp nhưng vẫn chưa biết được cần phải làm thế nào. Công việc lúc thăng lúc trầm là chuyện bình thường, lùi một bước cũng là để tiến hai bước, vì thế đừng lo lắng quá.

Về công việc: Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người, 8 tiếng đi làm, 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng còn lại sẽ cho ra những cuộc đời khác nhau. Hãy tận dụng tốt 8 tiếng cuối cùng đó một cách hợp lý để bản thân luôn cảm thấy phát triển, tăng tiến mỗi ngày.



Về mặt tài lộc: Làm ăn với đồng nghiệp thiếu kiến thức sẽ khiến bạn phá sản nhanh hơn rất nhiều. Hoặc nếu bạn đời của bạn không biết quản lý tài chính thì bạn nên là người đứng ra cáng đáng việc này.



Về mặt sức khỏe: Để có được giấc ngủ ngon thì trước đó bạn phải gác hết mọi mối bận tâm của mình từ trước đó. Việc để cho tâm trí được "rỗng" trước khi đi ngủ rất quan trọng đấy.

Nhân Mã

Nhân Mã có trực giác nhạy bén, độc lập và bền bỉ nên có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với đồng nghiệp trong công việc. Tuy nhiên nhanh quá lại dễ cẩu thả nên bạn này có thể phạm phải sai lầm, vì vậy bạn cần nhắc nhở bản thân nên làm việc cẩn thận và tỉ mỉ hơn thì tình hình sẽ được cải thiện.

Về công việc: Hãy nâng cao giá trị bản thân bằng cách trở thành một người tài năng, xuất chúng trong việc giải quyết khó khăn và rèn luyện kỹ năng thuyết phục đối phương cho tốt.



Về mặt tài lộc: Đừng vì ham mê cuộc sống xa hoa mà chi tiền mua những món đồ đắt tiền ngoài khả năng của bạn. Khi đang trẻ khỏe, bạn nên chấp nhận khổ cực một chút lúc này để tuổi già an nhàn bạn nhé.

Về mặt sức khỏe: Niềm vui trong cuộc sống mới giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, sung sức. Do đó, hãy dẹp bỏ những muộn phiền trong lòng đi nhé.

Ma Kết

Ma Kết nếu có dự định làm việc gì đã lên kế hoạch trước đó thì hôm nay hãy dũng cảm mà theo đuổi. Thời điểm này rất thuận lợi để bạn thực hiện các việc quan trọng, nhất là chuyện cưới xin, ngỏ lời, cầu hôn vì cơ hội thành công cao. Bạn cũng đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình cho riêng mình.

Về công việc: Thái độ của bạn trong mọi việc rất tốt và đang được ghi nhận. Đối với bạn thì chỉ khi kiên trì với sự tự tôn của chính mình, thì người khác mới tôn trọng bạn.



Về mặt tài lộc: Túi tiền sẽ vơi đi trông thấy trong ngày này. Cũng bởi tâm trạng vui vẻ nên bạn mới phóng tay chi tiêu thoải mái như vậy mà. Nhưng có thoải mái thế nào thì cũng chỉ trong giới hạn thôi nhé.



Về mặt sức khỏe: Đừng vội vàng mua các loại thuốc bổ mà người ta khen tốt trên mạng xã hội hay từ lời khuyên của ai đó. Bạn là người hiểu mình phù hợp với thứ gì nhất và những loại thuốc cho rằng chữa bách bệnh cũng chỉ là tin đồn thiếu cơ sở mà thôi.

Bảo Bình

Bảo Bình trở nên bình tĩnh, lạc quan, vui vẻ hơn hẳn thường ngày. Thậm chí có lúc bạn còn ngân nga vài câu hát nữa chứ, nhờ tinh thần thoải mái này bạn sẽ hoàn thành được nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như rất khó khăn và vất vả trong công việc. Tâm trạng tốt sẽ tạo được những tác động tích cực đối với vận trình trong ngày của bạn.

Về công việc: Chớ sao nhãng khi ngồi vào bàn làm việc, bạn nhớ phải học cách bồi dưỡng, rèn luyện cho mình sự chú tâm, chuyên tâm cho công việc. Trong lúc làm việc thì đừng nghĩ tới chuyện gì khác, dồn hết sự chú ý của mình cho việc mà mình đang phụ trách.



Về mặt tài lộc: Nếu bạn có thêm những nguồn thu mới gia tăng tiền bạc thì cẩn thận nhé vì lối sống tăng lên theo cùng với thu nhập. Những thứ bạn coi là xa xỉ trước đây nay trở thành một nhu cầu không thể thiếu, đó là khởi đầu cho những sai lầm về cách sử dụng tiền của bạn đấy.



Về mặt tình cảm: Quyết định liên quan tới cuộc sống của bạn thì chính bạn là người lựa chọn và theo nó tới cùng, chớ nên nghe theo ai đó rồi bạn lại đổ lỗi trong khi bạn mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Song Ngư

Song Ngư khá căng thẳng, áp lực nhưng mặt tốt của nó là mang lại động lực và sự quyết tâm để bạn hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn hoàn thành công việc nào đó, hãy lên kế hoạch chi tiết và tình hình sẽ sớm ổn định hơn. Muốn có được kết quả tốt thì cần phải chuẩn bị chu đáo và cẩn thận, không quên những dự tính tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động hơn.

Về công việc: Bạn cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sót lại. Đích đã sắp đến, bạn đã nạp năng lượng sẵn sàng để hoàn thành hết mọi việc để có thể cuối ngày dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.



Về tình cảm: Giọng nói, gương mặt và biểu cảm của bạn toát lên niềm hạnh phúc bất tận. Tình cảm của đôi bạn cứ nồng nàn thắm thiết đến độ khiến cho người khác phải ghen tị đó.



Về sức khỏe: Bạn có phần chủ quan nên không chăm sóc cơ thể đúng mực trong thời gian này đó là lý do bạn thường xuyên bị ốm vặt đấy nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả

Ảnh minh họa: Internet