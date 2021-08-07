Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/8: Về may mắn, sức khỏe, tình yêu Sư Tử gặp rắc rối

Tử vi ngày 7/8/2021 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay sẽ gặp phải một số rắc rối nhỏ. Chòm sao này cần phải tự mình xử lý chúng mà không cần tới bất cứ một sự trợ giúp nào.

Về công việc: Hỏa Tinh hôm nay giúp cho con giáp này nhanh chóng lấy lại được phong độ trong công việc của mình.

Về tình cảm: Bạch Dương bạn nên chú ý đến những hành động của mình có thể làm tổn hại rất nhiều đến đối phương đấy.

Tiền bạc: Bạch Dương được gia đình hỗ trợ nhiều về tài chính.

Con số may mắn trong ngày: 11, 77

Kim Ngưu

Kim Ngưu vào hôm nay sẽ có những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp bạn có được sự tự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Tiếp tục phát huy năng lực của bản thân, chắc chắn rằng ngày thăng tiến của cung hoàng đạo này sẽ không còn xa.

Tình cảm: Kim Ngưu hôm nay vì đức tin quá lớn nên bạn đã chống lại những lời khuyên của người thân.

Công việc: là một người nhiệt huyết nhưng gặp một số sự cố nhỏ đã khiến cho Kim Ngưu nản lòng không muốn cố gắng nữa.

Tiền bạc: Kim Ngưu là một người khá sòng phẳng nên ai cũng dễ chịu khi chơi với bạn.

Con số may mắn trong ngày: 12, 67

Song Tử

Song Tử hôm nay sẽ bộc lộ khả năng lãnh đạo sáng suốt. Sự táo bạo và quyết đoán sẽ khiến mọi người có cái nhìn khác về bạn. Cái ló khó cái khôn, quan trọng bạn đã nhanh chóng tìm ra được câu trả lời cho mình.

Tình duyên: Song Tử không nên tự trách bản thân mình khi không bảo vệ được cho người ấy thì bản thân bạn cũng đã dằn vặt rất nhiều rồi mà.

Công việc: cung hoàng đạo này cần chú ý đến hình tượng tại nơi làm việc của mình vì không phải lúc nào mọi người cũng tin bạn đâu.

Tiền bạc: chuyện tiền bạc không phải cứ muốn là được đâu nên hãy biết đường chi tiêu để duy trì cuộc sống nhé.

Con số may mắn trong ngày: 18, 60

Cự Giải

Cự Giải hôm nay sẽ có một ngày khá bình yên. Tuy nhiên, sự lơ đễnh có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho bạn có thể sẽ mắc một số những sai sót. Hãy tập trung và đừng bỏ qua chi tiết nào dù nhỏ nhất.

Tình duyên: Cự Giải đang có những nghi ngờ lớn vì chuyện người ấy không dành cho bạn tình cảm như ngày trước nữa.

Công việc: trong công việc bạn cũng xử lý khá thỏa đáng vì vậy mà khó ai có thể bắt bẻ được bạn trong lúc này cả.

Tiền bạc: đừng suy nghĩ linh tinh nếu tiền bạc vẫn đủ tiêu.

Con số may mắn trong ngày: 16, 45

Sư Tử

Sư Tử sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc và mâu thuẫn cả về chuyện tình cảm. Cũng may là nhờ bản lĩnh, tài trí của bản thân mà Sư Tử sẽ có thể giải quyết được vấn đề đâu ra đấy. Chỉ cần Sư Tử lơ là một chút là mọi chuyện sẽ rối hết cả lên.

Tình duyên: Cự Giải đang có những nghi ngờ lớn vì chuyện người ấy không dành cho bạn tình cảm như ngày trước nữa.

Công việc: trong công việc bạn cũng xử lý khá thỏa đáng vì vậy mà khó ai có thể bắt bẻ được bạn trong lúc này cả.

Tiền bạc: đừng suy nghĩ linh tinh nếu tiền bạc vẫn đủ tiêu.

Con số may mắn trong ngày: 16, 45

Xữ Nữ

Xử Nữ sẽ gặp phải không ít áp lực vào hôm nay. Dù là công việc hoặc là chuyện tình cảm cũng sẽ không khiến cho bạn thất vọng. Những khó khăn trước mắt khiến cho sự thành công của bạn chậm hơn, thế nhưng nó sẽ mang đến cho bạn những bài học quý giá.

Về tình cảm: Xử Nữ đừng chỉ vì một hai lời nói của người ấy mà phiền lòng nhé họ cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi.

Công việc: hôm nay Hung tinh đến gần khiến cho sự nghiệp của Xử Nữ lành ít dữ nhiều nhất là những ai làm công việc liên quan đến giấy tờ.

Tiền bạc: chuyện tiền bạc luôn rạch ròi là điểm yếu của cung hoàng đạo này.

Con số may mắn trong ngày: 10, 89

Thiên Bình

Thiên Bình hôm nay như được tiếp thêm được nguồn năng lượng, giúp cho chòm sao này có được một ngày rất tốt đẹp và trọn vẹn. Tinh thần phấn chấn khiến cho bạn có thể hoàn thành công mọi công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Tình duyên: Thiên Bình cùng với người thương của mình có những chuyện rất khó để lý giải được nhưng bạn đã làm rất tốt rồi đấy.

Công việc: bạn không nên cho rằng quyết định đầu tư lúc này của mình là đúng đắn mà cứ bỏ trứng vào một giỏ như thế.

Tiền bạc: Thiên Bình đừng chi tiêu linh tinh nữa nhé.

Con số may mắn trong ngày: 24, 89

Bọ Cạp

Bọ Cạp là người luôn nghĩ ra những điều mới mẻ và phong phú. Những tưởng ý tưởng sáng tạo trong công việc của bạn sẽ được thực thi và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tình cảm: Bọ Cạp đừng vô lý như trẻ con nữa vì bạn lớn rồi và người khác sẽ nhìn vào bạn để làm gương đấy.

Công việc: công việc của con giáp này diễn ra hết sức yên bình nhưng bạn lại không biết cách duy trì điều đó.

Tiền bạc: Bọ Cạp nên chú ý hơn đến những khoản chi tiêu ngoài luồng.

Con số may mắn trong ngày: 17, 98

Nhân Mã

Nhân Mã trở nên rất nhạy cảm, những phản ứng thái quá của bạn có thể dẫn đến những tranh cãi không cần thiết. Những vấn đề phát sinh có thể khiến cho cung hoàng đạo này khó chịu và bực bội trong người.

Tình duyên: Nhân Mã liên tục gây rắc rối với người khác về chuyện tình cảm của mình không được êm xuôi.

Công việc: cung hoàng đạo này rất khó tính với những yêu cầu khắt khe của người khác nên bạn có vẻ như sẽ không chịu buông xuôi đâu.

Tiền bạc: đừng tiêu hoang nếu bạn rỗng túi.

Con số may mắn trong ngày: 21, 45

Ma Kết

Ma Kết hôm nay sẽ có thể nhận được một số tin vui về tài chính. Những gì bạn cố gắng đã được đền đáp một cách xứng đáng. Hãy nỗ lực hơn nữa.

Tình cảm: Ma Kết không nên tỏ rõ thái độ khó chịu với người khác trong khi bạn cũng làm sai nhiều điều.

Công việc: cung hoàng đạo này không tập trung trong việc nên thường bị cấp trên nhắc nhở về sự chểnh mảng.

Tiền bạc: chòm sao này luôn tiêu tiền quá tay mà không chịu suy nghĩ gì.

Con số may mắn trong ngày: 16, 29

Bảo Bình

Bảo Bình có thể bộc lộ khả năng sáng tạo độc đáo của mình. Công việc của bạn thì có nhiều tiến triển, tài chính ổn định. Các ý tưởng mới mẻ được bạn áp dụng rất thành công vào trong công việc, khiến mọi thứ được giải quyết một cách nhanh gọn và dễ dàng nhất.

Tình cảm: Bảo Bình không hiểu bản thân mình nghĩ gì bởi vậy mà bạn cũng không xác định được tình cảm của mình với người kia.

Công việc: trong công việc với Bảo Bình bạn luôn là người nhanh nhẹn nhưng hay gặp vận xui nên chẳng lên được.

Tiền bạc: cung hoàng đạo này không muốn bản thân mình chịu thiệt nên đang tìm cách để tham ô.

Con số may mắn trong ngày: 24, 6

Song Ngư

Song Ngư vào hôm nay sẽ gặp rất nhiều rắc rối và trục trặc liên quan tới vấn đề tình cảm. Cả hai đang thiếu đi sự hòa hợp vốn có, cùng với đó là những mâu thuẫn, các cuộc cãi nhau nhiều hơn. Đó sẽ là lý do khiến cho bạn cảm thấy rất u sầu vào ngày cuối tuần này.

Về tình cảm: Song Ngư và người bạn đời của mình vì ảnh hưởng tử Tinh Xa nên sẽ phải xa nhau dù cả hai còn thương nhau rất nhiều.

Về công việc: đối với công việc là người rất tận tâm nhưng không thể ngờ nhiều chuyện đang khiến bạn phải bận tâm nhiều hơn.

Tiền bạc: con giáp này đừng vội vàng chi tiền cho những khoản đầu tư không rõ ràng nhé.

Con số may mắn trong ngày: 28, 50

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet